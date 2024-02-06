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Московський суд робить з Арестовича українського героя: в чому його звинувачують

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Московський суд робить з Арестовича українського героя: в чому його звинувачують
У травні 2023 року ексрадника голови Офісу президента України внесено Росфінмоніторингом до списку терористів та екстремістів
фото з відкритих джерел

Арестовича заочно заарештували за заклики до здійснення терористичної діяльності у РФ та фейки про російську армію

Басманний суд Москви заочно заарештував ексрадника голови Офісу президента України Олексія Арестовича за обвинуваченням за двома статтями КК РФ. Про це пише агенція «РИА Новости» із посиланням на пресслужбу суду.

«Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо Арестовича терміном 2 місяці з моменту його фактичного затримання, а у разі екстрадиції або депортації на територію РФ – з моменту його передачі правоохоронним органам Російської Федерації», – розповів співрозмовник агенції.

У суді уточнили, що Арестовича звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, публічного виправдання тероризму або пропаганди тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ), а також у публічному поширенні свідомо неправдивої інформації про ЗС РФ. (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ).

Варто додати, що Олексій Арестович у травні минулого року був внесений Росфінмоніторингом до списку терористів та екстремістів.

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника, а його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

До слова, колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти країни-агресорки. 

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Теги: Олексій Арестович росія суд арешт

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