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Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови
За словами віцепрезидентки Сполучених Штатів, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський поінформував Камалу Гарріс про ситуацію на фронті

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави висловив співрозмовниці подяку за повагу до українського народу та воїнів, за життєво важливу підтримку й лідерство США, які допомогли нашій державі об’єднати світ та вистояти проти російських ударів.

Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови фото 1

«Ми маємо й далі бути разом – Україна та Америка, увесь світ, усі наші партнери. Ми маємо й далі додавати абсолютно потрібної безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії та щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей і свободи ніколи не переможуть єдності вільного світу», – заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Камалою Гарріс у Мюнхені.

За словами президента, головними темами сьогоднішньої розмови були безпека та стійкість.

«Звичайно, ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та всі наші воїни потребують і дуже чекають відповідного позитивного голосування щодо пакета підтримки. Я дякую кожному й кожній, хто усвідомлює, як багато залежить від цього одного голосування», – сказав глава держави.

Співрозмовники також обговорили питання продовження співпраці зі США та іншими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони України.

«Кожна система Patriot не лише рятує сотні й тисячі життів, а й дає змогу нормально працювати нашим містам, а отже – нашій економіці», – зазначив президент і додав, що ППО – основна складова посилення економічної самостійності нашої держави.

Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про ситуацію на фронті та можливості й перспективи Сил оборони України за умови достатньої підтримки.

Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови фото 2

Він розповів віцепрезидентці США про продовження трансформації України та підготовку Глобального саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії.

Окремо співрозмовники зупинилися на темі відновлення справедливості й подальшого тиску на Володимир Путіна та його режим в усіх напрямах.

«Зокрема, ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. Путін не цінує життів людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для Путіна важливо, – це гроші та сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії. І потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на Росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови фото 3

Глава держави відзначив близькість поглядів України та США у принципових питаннях і подякував американському народу, президенту Джозефу Байдену, обом партіям і палатам Конгресу за життєво важливу підтримку.

Зі свого боку Камала Гарріс запевнила в подальшій підтримці України.

«Ми повинні демонструвати таким агресорам, як Путін, що не можна захоплювати чужу землю безкарно», – зазначила вона.

За словами віцепрезидентки Сполучених Штатів, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США, і команда Президента Джозефа Байдена й далі працюватиме над забезпеченням тими ресурсами, які потрібні Україні для успіху.

«Ми продовжуватимемо підтримувати ваші зусилля для здобуття миру на справедливих умовах. Ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона зробила, за те, що вона скоїла. І ми побачимо Україну на виході з цієї війни як вільну, демократичну та незалежну країну», – наголосила Камала Гарріс.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

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Теги: Камала Гарріс Офіс президента безпека президент Україна Володимир Зеленський гроші путін росія

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