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Путін шкодує, що не почав вторгнення до України раніше

Катерина Іванова
glavcom.ua
Путін шкодує, що не почав вторгнення до України раніше
Президент країни-агресорки вкотре повторив, що «Росія війни не розпочинає, а намагається їх припинити»
фото: kremlin.ru

Путін повторив, що Україна нібито не хотіла миру після 2014 року і не виконала Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ не розпочала вторгення до України раніше. Про це він заявив в інтерв’ю ведучому пропагандистському телеканалу «Росія 1» Павлу Зарубіну.

«Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не розпочали активних дій раніше», – сказав він.

Так Путін прокоментував перебіг війни в Україні. Він знову повторив, що Україна нібито не хотіла миру після 2014 року і не виконала Мінських угод, а Захід під цим приводом «накачував Україну зброєю».

Насправді ж російські війська почали вторгнення в Україну ще в 2014 році в Криму та на Донбасі, проте не визнавали цього.

Нагадаємо, Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною».

«Такер Карлсон – небезпечна людина. Я чесно кажучи, гадав, що він буде вести себе агресивно та ставитиме гострі запитання. Але він обрав іншу тактику та як на західного журналіста виявився терплячим та не давав мені приводу зробити те, до чого я був готовий», - зазначив президент країни-агресорки.

Путін додав, що, на його думку, Карлсон дотримувався свого певного плану, який врешті-решт і виконав. Російський диктатор також наголосив, що від інтерв’ю «повного задоволення не отримав».

Також Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні. Він заявив, що тодішній прем'єр Великої Британії нібито за вказівкою Вашингтона відмовив Зеленського підписувати угоду з Москвою.

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Теги: росія путін Україна президент диктатор

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