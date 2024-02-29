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У найбідніших регіонах Росії у людей різко з'явилися гроші. Економісти пояснили феномен

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У найбідніших регіонах Росії у людей різко з'явилися гроші. Економісти пояснили феномен
Алтай, Бурятія і Тива – одні з найбідніших російських регіонів: саме на них припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну
фото з відкритих джерел

Збільшенню добробуту населення сприяли «гробові» – компенсації родинам загиблих та поранених

Кілька регіонів Росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках на тлі виплат військовослужбовцям та родичам загиблих окупантів. За середнього приросту у розмірі 6-9 % у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT – Інститутом вивчення економік з ринками, що формуються (діє при Центральному банку Фінляндії), такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також збільшенню добробуту населення сприяли «гробові» – компенсації родинам загиблих та поранених.

Порівнявши перелік регіонів, які показали максимальний приріст коштів на рахунках, і регіонів, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну, дослідниця Лаура Соланко дійшла висновку про наявність сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків.

Зауважимо, різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах, ані особливостями їхнього банківського ринку, ані іншими макроекономічними чинниками.

Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну (про це йшлося в дослідженні ВВС, яке ґрунтується на зібраному редакцією поіменному списку 45 тис. загиблих).

Раніше повідомлялося, що у Росії батьки військовослужбовця, котрий вирушив воювати в Україну, поховали чуже тіло, щоб отримати виплати за «загибель» сина. Коли ж син знайшовся в полоні в Україні, вони відмовилися робити бодай щось його для його визволення, аби не повертати отримані гроші. Тож, попри відсутність доказів смерті російського окупанта, його батьки влаштували похорон та вже отримали обіцяні «гробові» виплати.

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Теги: окупанти гроші росія

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