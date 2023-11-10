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Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники
Путін на керівних посадах уже понад 20 років
фото з відкритих джерел

Наразі добігає кінця четвертий президентський термін диктатора країни-агресорки

У Кремлі все ще ухиляються від відповіді, чи балотуватиметься Володимир Путін на черговий президентський термін у 2024 році, ніби в цьому є інтрига. Очевидно, що так просто відмовлятися від влади російський диктатор не збирається, і його перемогу на виборах уже готують. Путін при владі у РФ вже понад 20 років – із радянських чи російських керівників за терміном перебування при владі його перевершив лише Сталін. Докладніше про це йдеться в інфографіці «Слово і діло».

Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники фото 1

Путін перебуває при владі вже понад 9 тис. дні. З них: 272 дні як прем'єр-міністр та виконувач обов'язків президента, майже 3 тис. – два перші президентські терміни, 1461 – на посаді прем'єра та понад 4200 днів – третій і нинішній президентський термін.

До кінця поточного терміну Путіну залишилося менш як 200 днів. Якщо його оберуть на новий термін, він проведе на чолі Росії ще майже 2200 днів.

Таким чином, враховуючи можливий п'ятий президентський термін, Путін правитиме Росією щонайменше 11 229 днів – це більше, ніж диктатор Йосип Сталін за СРСР.

Сталін, який перебував при владі у 1924-1953 роках, керував країною 10 635 днів до своєї смерті.

Генсек Леонід Брежнєв був на чолі СРСР 6601 день (1964-1982), теж до самої смерті.

Микола Хрущов обіймав посаду першого секретаря ЦК КПРС 4232 дні до усунення у 1964 році.

Перший президент російської федерації Борис Єльцин перебував на посаді 3096 днів, поки не поступився нею путіну.

Майже 2,5 тис. днів керував країною за часів СРСР Михайло Горбачов (1985-1991). Майже стільки ж свого часу – у 1917-1924 роках – вождем був Володимир Ленін (2265 днів).

Між президентськими термінами Путіна на короткий період – 1461 день – Росією дали покерувати Дмитру Медведєву.

Найменше країною керували лише Юрій Андропов та Костянтин Черненко, які померли невдовзі після вступу на посаду.

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Теги: росія путін президент Йосип Сталін диктатор

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