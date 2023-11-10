Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники

Наразі добігає кінця четвертий президентський термін диктатора країни-агресорки

У Кремлі все ще ухиляються від відповіді, чи балотуватиметься Володимир Путін на черговий президентський термін у 2024 році, ніби в цьому є інтрига. Очевидно, що так просто відмовлятися від влади російський диктатор не збирається, і його перемогу на виборах уже готують. Путін при владі у РФ вже понад 20 років – із радянських чи російських керівників за терміном перебування при владі його перевершив лише Сталін. Докладніше про це йдеться в інфографіці «Слово і діло».

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Путін перебуває при владі вже понад 9 тис. дні. З них: 272 дні як прем'єр-міністр та виконувач обов'язків президента, майже 3 тис. – два перші президентські терміни, 1461 – на посаді прем'єра та понад 4200 днів – третій і нинішній президентський термін.

До кінця поточного терміну Путіну залишилося менш як 200 днів. Якщо його оберуть на новий термін, він проведе на чолі Росії ще майже 2200 днів.

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Таким чином, враховуючи можливий п'ятий президентський термін, Путін правитиме Росією щонайменше 11 229 днів – це більше, ніж диктатор Йосип Сталін за СРСР.

Сталін, який перебував при владі у 1924-1953 роках, керував країною 10 635 днів до своєї смерті.

Генсек Леонід Брежнєв був на чолі СРСР 6601 день (1964-1982), теж до самої смерті.

Микола Хрущов обіймав посаду першого секретаря ЦК КПРС 4232 дні до усунення у 1964 році.

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Перший президент російської федерації Борис Єльцин перебував на посаді 3096 днів, поки не поступився нею путіну.

Майже 2,5 тис. днів керував країною за часів СРСР Михайло Горбачов (1985-1991). Майже стільки ж свого часу – у 1917-1924 роках – вождем був Володимир Ленін (2265 днів).

Між президентськими термінами Путіна на короткий період – 1461 день – Росією дали покерувати Дмитру Медведєву.

Найменше країною керували лише Юрій Андропов та Костянтин Черненко, які померли невдовзі після вступу на посаду.