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ЄС має створити систему оборони, яка доповнить НАТО – президентка Європарламенту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС має створити систему оборони, яка доповнить НАТО – президентка Європарламенту
Роберта Метсола (праворуч) та прем'єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі в Естонії
фото із відкритих джерел

Президентка Європарламенту Роберта Метсола: Країни ЄС повинні збільшити витрати на оборону

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала перевести в практичну площину процес створення автономної європейської системи безпеки і оборони, що доповнює НАТО. Про це пише ERR.

«Обговорення європейської стратегічної автономії має перейти з теоретичного рівня на практичний рівень. Це стосується нашої конкурентоспроможності, енергопостачання, торгівлі та, звичайно, оборони. Європа має збільшити свої можливості та створити нову систему безпеки та оборони, яка доповнить НАТО, а не конкуруватиме з нею», – сказала вона в понеділок, виступаючи в парламенті Естонії.

Метсола, яка перебуває з одноденним візитом в Естонії, зустрілася з президентом країни Аларом Карісом, головою парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністеркою Каєю Каллас.

Вони обговорили допомогу Україні, європейську безпеку, необхідність інвестицій у оборонну промисловість та можливість використання заморожених російських активів для підтримки України.

Метсола підтвердила, що підтримка України з боку Європейського парламенту залишатиметься непохитною, зокрема у процесі інтеграції з Європою. «Ми продовжуємо вимагати, щоб російські активи були використані для відновлення України», – наголосила вона.

Прокоментувала Метсола і зроблену в неділю, 11 лютого, заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він заохочуватиме напади на союзників НАТО, які не вкладають достатньо грошей у національну оборону.

Голова Європарламенту заявила, що європейські країни мають збільшити витрати на оборону і дати чіткий сигнал про те, що вони є достатньо сильними, щоб захистити одна одну.

«У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яка вона тягне за собою, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті», – сказала Роберта Метсола.

«Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть стати будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не такий великий. Я сподіваюся, що ми всі почнемо вкладатися більше і разом станемо сильнішими», –  додала прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Нагадаємо, війна РФ проти України триватиме доти, поки Росія не зрозуміє, що вона не може здобути перемогу. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю газеті Der Standard.

Глава уряду Естонії, відповідаючи на питання, чи не стане поточний рік вирішальним для долі України, зазначила, що війна триває і назвала «пастки», у які можна потрапити.

«Ми не повинні потрапляти в різні пастки, які там розставлені. Помилково вважати, що війну можна швидко виграти. Росія готується до тривалої війни. Це триватиме до тих пір, поки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», – сказала Каллас. За словами прем'єрки Естонії, одна з пасток полягає в тому, що «про мир можна домовитися».

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Теги: росія НАТО війна Європа промисловість нацбезпека безпека Кая Каллас

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