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Посли ЄС у Москві відмовилися слухати Лаврова

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Посли ЄС у Москві відмовилися слухати Лаврова
Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена президентським виборам
фото з відкритих джерел

Відмова представників ЄС була викликана низьким рівнем довіри до російського МЗС

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров поскаржився, що посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися зустрітися з ним. Про це пишуть росЗМІ.

Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. Проте, за його словами, за два дні до заходу МЗС отримало повідомлення, що посли на зустріч не прийдуть.

Очільник МЗС Росії також зазначив, що на зустрічі хотів обговорити з послами інформацію про те, що посольства країн Євросоюзу в Москві нібито мають намір підтримувати російську «несистемну опозицію» і використовувати якісь «механізми втручання». Лавров заявив, що збирався застерегти дипломатів від таких дій.

«Можете собі уявити відносини з державами на дипломатичному рівні, чиї посли бояться прийти на зустріч з міністром країни, в якій вони акредитовані? Де таке взагалі бачили?» – обурився Лавров.

Постійне представництво Євросоюзу в Росії підтвердило виданню РБК, що російське МЗС запрошувало європейських послів на захід. Однак відмова була викликана «вкрай низьким рівнем довіри» та відсутністю в запрошенні пропозицій щодо порядку денного.

«Нас запросили обговорити відносини між ЄС та Росією, але тепер міністр Лавров каже, що йшлося про те, щоб прочитати нам нотації. Це доводить, що ми мали рацію, відхиливши запрошення», – додали в представництві ЄС.

Нагадаємо, літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії через ризик потрапити під вторинні санкції США. 

Раніше голова міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ЄС нібито склав рекомендації для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії.

Теги: Європейський союз Сергій Лавров міністр

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