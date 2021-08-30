Лукашенко знову їде до Путіна на розмову

Зустріч диктаторів має відбутись на початку вересня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати у Росію. Він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє «Інтерфакс».

За його словами, вранці 30 серпня Путін подзвонив Лукашенку і привітав його з днем народження. Крім того, вони обговорили поточні питання в рамках підготовки майбутнього візиту Лукашенка в Росію.

У вітальній телеграмі Путіна йдеться, що «білоруські друзі завжди можуть розраховувати на підтримку Росії».

Лукашенко після цієї телефонної розмови повідомив, що обговорюється його пропозиція провести у вересні консультації ОДКБ і ШОС щодо ситуації навколо Афганістану.

Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з робочим візитом. Остання зустріч диктаторів відбулась 13 липня і тривала понад п'ять годин.

Тим часом Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вважає, що ці осінні навчання збройних сил Росії та Білорусі становлять потенційну загрозу на тлі стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною.

Додамо, що Путін після останньої зустрічі з Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.

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