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    «Завжди вірила Путіну»: Клімкін пригадав, як Меркель не хотіла визнавати агресію РФ

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    Ангела Меркель влітку 2014 року відмовлялася вірити в агресію Росії проти України, бо вірила Путіну - «Завжди вірила Путіну»: Клімкін пригадав, як Меркель не хотіла визнавати агресію РФ
    Ангела Меркель влітку 2014 року відмовлялася вірити в агресію Росії проти України, бо вірила Путіну
    Фото з відкритих джерел

    Ексочільник МЗС розповів деталі візиту канцлерки Німеччини до Києва 23 серпня 2014 року

    Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що влітку 2014 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовлялася вірити в агресію Росії проти України. Про це він розповів в ефірі «1+1».

    За словами ексочільника МЗС, під час візиту до Києва 23 серпня Меркель розповіли про військову присутність росіян в Україні.

    «Меркель каже: «А мені Путін каже, що росіян тут немає. Всі ті, хто якось там пробралися невідомим шляхом, щось протягнули. А Путін, я йому завжди вірила, тепер не знаю, чи вірити...» Після переговорів я «схопив» двох ключових її радників, кажу їм, ви що, довбанулися, не бачите? Вони кажуть: «Ми теж намагаємось їй пояснити», – пригадав Клімкін.

    Він додав, що «євросоюзівська» частина Заходу «намагалися відбиватися від того руками й ногами». Далі західні дипломати, каже Клімкін, просили його «тягнути час».

    До слова, американський дипломат визнав, що Меркель не була відвертою щодо російської агресії та поведінки РФ у Європі.

    Також Ющенко розповів, як Меркель завадила руху України в НАТО.

    У серпні цього року канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її неучасть в інавгураційному саміті «Кримської платформи» з деокупації півострова, який відбудеться 23 серпня в Києві, не свідчить про спроби «догодити» Росії.

    До цього Меркель отримала найвищу державну нагороду України для іноземців.

    22 серпня у Маріїнському палаці в Києві відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

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    Теги: МЗС Росія Павло Клімкін міністр Ангела Меркель Путін агресія політика Україна
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    «Завжди вірила Путіну»: Клімкін пригадав, як Меркель не хотіла визнавати агресію РФ