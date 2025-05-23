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Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
Лавров назвав книжку Кучми «відверто псевдонауковою», а її метою, мовляв, сам український президент, визначав «створити українців»
колаж: glavcom.ua

Лавров заявив, що книга Кучми нібито стала основою для «формування ідеології сучасних націоналістичних кіл» в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптово розкритикував книгу експрезидента України Леоніда Кучми «Україна – не Росія», яка вийшла ще у 2003 році. Як передає «Главком», його заява лунала під час конференції, її цитує ТАСС.

Так, Лавров назвав книжку Кучми «відверто псевдонауковою», а її метою, мовляв, сам український президент, визначав «створити українців». «По суті справи, саме ця концепція, яка була закладена в цій праці «Україна – не Росія», стала свого роду інтелектуальним фундаментом уже сучасних націоналістичних українських еліт», – вважає очільник російського МЗС.

Лавров також додав, що в Україні давно «плекали мрію стати антиросією». «Певно, що історичну правду замінити дуже важко, тому ідеологи ось цієї самої «України – не Росії» вдаряються в такі вишукування і публікують такі нібито наукові праці, що останнє волосся стає дибки», – обурюється Лавров.

За його словами, що подібні теорії нібито почали активно поширюватися після розпаду Радянського Союзу. На думку очільника МЗС, противники Росії «прагнули роз'єднати» слов'янські народи та «перешкодити співпраці» в пострадянському просторі.

Як відомо, у книзі «Україна – не Росія» Кучма відстоював позицію України як окремої держави, відмінної від Росії не лише політично, а й історично та ментально. Автор казав, що перше видання він писав для росіян, «коли ще вірив, що з ними можна якось нормально говорити».

Раніше Сергій Лавров скептично висловився про Ватикан як локацію для майбутніх переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика. За словами очільника МЗС, російська влада «немає ніяких ідей» щодо локації для наступної зустрічі з українською стороною. На його думку, для Ватикану було б некомфортно приймати зустріч двох православних країн.

«Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав. Коли православні країни будуть на католицькому майданчику обговорювати питання, що стосуються усунення першопричин» – каже він.

Також Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну».

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Теги: Сергій Лавров Леонід Кучма

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