Трамп єдиний, хто визнав «помилкою» прагнення України до НАТО, сказав Лавров

«Трамп – єдиний західний лідер, який заявив, що втягувати Україну в НАТО було помилкою», – сказав очільник російського МЗС

Президент США Дональд Трамп єдиний, хто визнав «помилкою» прагнення України до НАТО. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на Анталійському дипломатичному форумі. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські ЗМІ.

«Трамп – єдиний західний лідер, який заявив, що втягувати Україну в НАТО було помилкою, а це одна з першопричин», – стверджує Лавров.

🤡 Усунення причин конфлікту – єдиний спосіб завершити будь-який конфлікт, включаючи український, – заявив Лавров на дипломатичному форумі.



За його словами, «Трамп – єдиний лідер Заходу, який сказав, що втягувати Україну в НАТО було помилкою, а це одна з першопричин». pic.twitter.com/rccW4WeWLr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2025

Він запевнив, що «усунення першопричин конфлікту» – єдиний спосіб завершити будь-який конфлікт.

«Ми обговорювали двосторонні відносини, а також умови припинення конфлікту і повернення російської дипломатичної власності, вкраденої адміністрацією (колишнього президента США, – ред.) Обами», – додав очільник російського МЗС.

Як відомо, зустріч Путіна та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа пройшла у російському Санкт-Петербурзі та тривала більше чотирьох годин у закритому форматі.

Раніше ми писали, що на відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо заяви спеціального представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, зазначивши, що вона має як негативні, так і позитивні аспекти. За його словами, головний мінус полягає в тому, що меседжі Віткоффа повторюють пропаганду Кремля.