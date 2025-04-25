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Лавров похвалив Трампа за те, що він «визнає необхідність усунення першопричин» війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лавров похвалив Трампа за те, що він «визнає необхідність усунення першопричин» війни
Лавров: Ми готові досягти угоди, але все ще є кілька певних елементів, які мають бути доопрацьовані
фото з відкритих джерел

Глава російського МЗС також підтвердив, що контакти з американською стороною щодо війни в Україні тривають

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова досягти домовленості зі США щодо України, однак деякі деталі ще потребують узгодження. Також він похвалив Трампа, який, на думку Лаврова, розуміє першопричини війни. Про це він повідомив в інтерв’ю CBS News, передає «Главком».

За словами Лаврова, Дональд Трамп у своїх заявах не уточнював деталі можливої угоди, і саме тому Москва також утримується від публічного розголошення конкретики.

«Президент США вірить, що ми рухаємося в правильному напрямку... Ми готові досягти угоди, але все ще є кілька певних елементів, які мають бути доопрацьовані. І ми зайняті саме цим», – сказав Лавров.

Глава російського МЗС також підтвердив, що контакти з американською стороною щодо війни в Україні тривають. За його словами, є певні сигнали, які свідчать про правильний напрям у переговорах.

Крім того, Лавров відзначив роль Трампа, заявивши, що саме він є «єдиним світовим лідером», який визнає потребу усунення першопричин конфлікту. Зокрема, він послався на заяву Трампа, в якій той назвав «величезною помилкою» спроби втягнути Україну до НАТО – на думку Лаврова, саме ця політика стала передумовою війни. Він також звинуватив адміністрацію Джо Байдена у загостренні ситуації та висловив сподівання, що Трамп хоче її виправити.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим. Про це він сказав під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

У відповідь на запитання, чи досі вважає, що Україна має поступитися частиною своїх земель для досягнення миру, Трамп зазначив:

«Це залежить від того, яку територію. Вони воювали, вони втратили багато територій. І ми зробимо все можливе, працюючи з Україною. Але вони втратили багато територій».

Раніше ми писали, що Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».

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Теги: Сергій Лавров переговори

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