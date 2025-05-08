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Лавров розкритикував деякі країни ЄС за перешкоджання польотам лідерів до Москви

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лавров розкритикував деякі країни ЄС за перешкоджання польотам лідерів до Москви
Лавров: Я все ж намагаюся дотримуватись правил телебачення і цензури, тому не скажу, що думаю насправді
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров назвав ганьбою перешкоджання перельоту європейських лідерів до Москви на парад 9 травня

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розкритикував окремі країни Європейського Союзу за, на його думку, перешкоджання перельоту європейських лідерів до Москви з нагоди 80-річчя перемоги у так званій «великій вітчизняній війні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

«Я все ж намагаюся дотримуватись правил телебачення і цензури, тому не скажу, що думаю насправді. Але, безумовно, це ганьба», – заявив він у коментарі одному з провладних телеканалів РФ.

Також Лавров відреагував на заяви європейських політиків щодо можливого наближення України до членства в Євросоюзі.

«Сьогодні, в істериці, чи то Урсула фон дер Ляєн, чи хтось інший, заявили про необхідність терміново розпочати процес вступу України до ЄС. При цьому від Сербії вимагають приєднання до антиросійських санкцій і прийняття втрати Косова. Виходить, Європа відкриває двері тим, хто, як Зеленський та його команда, сповідує нацистські цінності, а тих, хто підтримує Росію і захищає нашу спільну історичну пам’ять – намагаються усунути від усіх прав. Це – ганьба», – додав міністр.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув перелік вимог для початку переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС РФ.

Лавров заявив, що у 2022 році президент України Володимир Зеленський запровадив законодавчу норму, яка унеможливлює переговори з Росією, і вона досі чинна. Для відновлення діалогу, за його словами, це рішення потрібно скасувати.

«Наша позиція щодо врегулювання добре відома. Виходимо з того, що невступ Києва до НАТО, підтвердження ним свого нейтрального і позаблокового статусу відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року – одна з двох основ», – йдеться у заяві.

Теги: Європа Сергій Лавров Москва

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