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Молибень у Фатімі за мир та Папу Римського, сутички в Лівії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Молибень у Фатімі за мир та Папу Римського, сутички в Лівії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 13 травня
фото: Reuters

Цієї ночі тривогу оголошували у чотирьох областях України

У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками, Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини, в Україні оголошували повітряну тривогу, сотні тисяч паломників зібралися у Фатімі на щорічну молитву.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 13 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Сутички в Лівії

У столиці Лівії, Триполі спалахнули запеклі бої між озброєними угрупованнями після вбивства лідера ополчення Абдула Гані аль-Киклі, відомого як Геніва.

Це призвело до прибуття підкріплень з міст Ез-Завія, Зінтан та Місрата. Внаслідок боїв з аеропорту Мітіга евакуювали літаки через загрозу обстрілів.

На вулицях чули постріли, розʼїжджала бронетехніка та танки. Влада закликала місцевих залишатись вдома.  Місцеві школи та університети скасували навчальний процес.

Стало відомо, що військову операцію в Триполі успішно завершено, згідно з заявою Міноборони уряду національної єдності Ліві. Агентство Libya Press інформує, що після сутичок кілька районів у столиці Лівії знеструмлено.

Служба швидкої допомоги лівійської столиці повідомила про шістьох поранених. Місія ООН у Лівії після початку протистояння висловила занепокоєння і закликала всі сторони до припинення боїв.

Сотні тисяч паломників зібралися у Фатімі на щорічну молитву

Близько 270 тис. паломників зібралися у португальському святилищі Фатіми, щоб помолитися за новообраного Папу Лева XIV та за мир у світі.

Віряни прибули з Португалії, Іспанії, Польщі, а також з далеких країн, таких як США, Парагвай, Маврикій та Тайвань. Це паломництво стало першим після обрання американського кардинала Роберта Прево на папський престол під ім'ям Лев XIV.

Паломники висловлювали надію, що новий Папа продовжить шлях свого попередника Франциска, зосереджуючись на гуманності та щирості.

Щороку 12 та 13 травня тисячі паломників відвідують Фатіму, щоб вшанувати перше з'явлення Діви Марії трьом пастушкам у 1917 році. 

Розмова очільників МЗС Росії та Туреччини

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили пропозицію диктатора Путіна про прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі.

Подробиць у відомстві не додали. Водночас зазначено, що політики обговорили зусилля щодо досягнення миру.

Тривога в Україні

У декількох областях України в ніч на 13 травня лунали сирени повітряної тривоги. Росія запускала дрони.

Близько 23:00 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу, за годину небо Одещини розірвали сирени. Згодом тривога поширилась на Кіровоградську область.

Ще пізніше тривогу оголошували на Вінниччині.

За повідомленням Повітряних сил, у областях, де оголошували повітряну тривогу існувала загроза застосування ворогом ударних безпілотників. На світанку в областях оголосили відбій. 

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Теги: танки Парагвай влада Тайвань Миколаїв Сергій Лавров Міноборони росія

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