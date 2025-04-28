Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною

РФ вимагає міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув перелік вимог для початку переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС РФ.

Лавров заявив, що у 2022 році президент України Володимир Зеленський запровадив законодавчу норму, яка унеможливлює переговори з Росією, і вона досі чинна. Для відновлення діалогу, за його словами, це рішення потрібно скасувати.

«Наша позиція щодо врегулювання добре відома. Виходимо з того, що невступ Києва до НАТО, підтвердження ним свого нейтрального і позаблокового статусу відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року – одна з двох основ», – йдеться у заяві.

Лавров вкотре назвав українську владу «неонацистським режимом» і озвучив умову ліквідувати наслідки її діяльності, включно з припиненням «законодавчого та фізичного винищення всього російського».

Ще однією умовою РФ є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей.

Міністр закордонних справ заявив, що усі зобов'язання України мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і безстроковий характер.

«На порядку денному стоять завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування санкцій, судових позовів і ордерів на арешт, повернення «заморожених» на Заході російських активів», – сказав посадовець.

Водночас Лавров знову назвав діяльність НАТО та ЄС «ворожою». Він стверджує, що «будемо домагатися надійних гарантій безпеки РФ від загроз, які створюються діяльністю НАТО, Євросоюзу та їхніх окремих держав-членів на наших західних кордонах».

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Запорізька атомна електростанція не буде передана під спільний контроль США та України, а також наголосив, що Москва не погодиться на жодні територіальні поступки.

Окрім того, Лавров назвав Дональда Трампа «єдиним світовим лідером, який зрозумів необхідність усунення корінних причин» війни в Україні. Серед таких причин він знову згадав прагнення України вступити до НАТО, нібито «створення прямих військових загроз» для Росії, а також заявив про «порушення прав російськомовних громадян» в Україні.