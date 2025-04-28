Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
фото з відкритих джерел

РФ вимагає міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув перелік вимог для початку переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС РФ.

Лавров заявив, що у 2022 році президент України Володимир Зеленський запровадив законодавчу норму, яка унеможливлює переговори з Росією, і вона досі чинна. Для відновлення діалогу, за його словами, це рішення потрібно скасувати.

«Наша позиція щодо врегулювання добре відома. Виходимо з того, що невступ Києва до НАТО, підтвердження ним свого нейтрального і позаблокового статусу відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року – одна з двох основ», – йдеться у заяві.

Лавров вкотре назвав українську владу «неонацистським режимом» і озвучив умову ліквідувати наслідки її діяльності, включно з припиненням «законодавчого та фізичного винищення всього російського».

Ще однією умовою РФ є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей.

Міністр закордонних справ заявив, що усі зобов'язання України мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і безстроковий характер.

«На порядку денному стоять завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування санкцій, судових позовів і ордерів на арешт, повернення «заморожених» на Заході російських активів», – сказав посадовець.

Водночас Лавров знову назвав діяльність НАТО та ЄС «ворожою». Він стверджує, що «будемо домагатися надійних гарантій безпеки РФ від загроз, які створюються діяльністю НАТО, Євросоюзу та їхніх окремих держав-членів на наших західних кордонах».

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Запорізька атомна електростанція не буде передана під спільний контроль США та України, а також наголосив, що Москва не погодиться на жодні територіальні поступки.

Окрім того, Лавров назвав Дональда Трампа «єдиним світовим лідером, який зрозумів необхідність усунення корінних причин» війни в Україні. Серед таких причин він знову згадав прагнення України вступити до НАТО, нібито «створення прямих військових загроз» для Росії, а також заявив про «порушення прав російськомовних громадян» в Україні.

Читайте також:

Теги: Сергій Лавров війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Башар Асад залишається під захистом Москви
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
24 квiтня, 08:14
Квартира Владислави Кочерби зазнала значних руйнувань
Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання
22 квiтня, 20:49
Президент: Служба зовнішньої розвідки має «по своїй лінії передати китайцям» коротку інформацію з великого масиву доказів
Громадяни Китаю працюють на російському заводі з виробництва дронів – Зеленський
22 квiтня, 19:30
Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю
Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian
20 квiтня, 20:27
На нерухомість припадає 18,7% загальних активів найзаможніших американців
У США зірвалися багатомільйонні угоди з нерухомістю через мита – WSJ
14 квiтня, 12:54
За словами урядовиці, угода про корисні копалини не міститиме пунктів, які суперечать співпраці України з ЄС
Угода про надра. Стефанішина розповіла, коли стартують технічні консультації
10 квiтня, 13:08
Військовослужбовці Бундесверу під час навчань (фото з архіву)
Чи готова Німеччина до нападу Росії на НАТО?
9 квiтня, 22:00
Ситуація на фронті 5 квітня
Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу
5 квiтня, 22:15
Рекрутинг та мобілізація у ВС РФ не зупиняється
Новий наступ Росії: що варто очікувати влітку 2025 року?
4 квiтня, 16:30

Політика

Путін оголосив нове перемир'я
Путін оголосив нове перемир'я
Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною
Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною
Мерц назвав імена міністрів нового уряду Німеччини. МЗС очолить прихильник допомоги Україні
Мерц назвав імена міністрів нового уряду Німеччини. МЗС очолить прихильник допомоги Україні
Пєсков заявив, що Путін «чекає сигналу» від Києва щодо перемовин
Пєсков заявив, що Путін «чекає сигналу» від Києва щодо перемовин
Стало відомо, де саме в Росії живе Янукович
Стало відомо, де саме в Росії живе Янукович
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
143K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
48K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
28K
Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію
25K
В української співачки на фронті загинув батько

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua