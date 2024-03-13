Дрон атакував будівлю ФСБ у Білгороді

Унаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад і вибито вікна

У російському Білгороді безпілотник атакував будівлю регіонального управління ФСБ. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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За попередніми даними, внаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад і вибито вікна. Постраждалих, попередньо, немає.

При цьому губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що місто атакували два безпілотники, проте за будівлю ФСБ не згадав.

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Російський чиновник заявив, що один дрон нібито влучив у багатоквартирний будинок, були лише пошкоджені вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.

У міноборони РФ заявили про 58 дронів, виявлених вночі над шістьма областями Росії. Також загарбники стверджують, що нібито перехопили і знищили своєю ППО 58 БПЛА над територіями бєлгородської (11 БПЛА), брянської (8 БПЛА), воронезької (29 БПЛА), курської (8 БПЛА), ленінградської (1 БПЛА) та рязанської (1 БПЛА) областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалий. Про це повідомили губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Курської області Роман Старовойт та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Також відомо, що у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.