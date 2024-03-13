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Дрон атакував будівлю ФСБ у Білгороді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрон атакував будівлю ФСБ у Білгороді
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що місто атакували два безпілотники
фото ілюстративне

Унаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад і вибито вікна

У російському Білгороді безпілотник атакував будівлю регіонального управління ФСБ. Про це повідомляє телеграм-канал Baza. 

За попередніми даними, внаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад і вибито вікна. Постраждалих, попередньо, немає.

При цьому губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що місто атакували два безпілотники, проте за будівлю ФСБ не згадав.

Російський чиновник заявив, що один дрон нібито влучив у багатоквартирний будинок, були лише пошкоджені вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.

У міноборони РФ заявили про 58 дронів, виявлених вночі над шістьма областями Росії. Також загарбники стверджують, що нібито перехопили і знищили своєю ППО 58 БПЛА над територіями бєлгородської (11 БПЛА), брянської (8 БПЛА), воронезької (29 БПЛА), курської (8 БПЛА), ленінградської (1 БПЛА) та рязанської (1 БПЛА) областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалий. Про це повідомили губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Курської області Роман Старовойт та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Також відомо, що у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.

Читайте також: Атака на нафтопереробний завод у Рязані: всі деталі (відео)
Теги: безпілотник Білгород

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