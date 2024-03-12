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Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху», – заявили добровольці
фото: скріншот з відео

Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ

Розвідка прокоментувала дії бійців легіону «Свобода Росії», які увійшли до Білгородської та Курської областей.

«Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», –  заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.

Він підтвердив, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.

Нагадаємо, як стало відомо, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

Теги: розвідка Міноборони Свобода добровольці

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