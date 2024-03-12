Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»

«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху», – заявили добровольці

Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ

Розвідка прокоментувала дії бійців легіону «Свобода Росії», які увійшли до Білгородської та Курської областей.

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«Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.

Він підтвердив, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.

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Нагадаємо, як стало відомо, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.