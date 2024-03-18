Легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян (відео)

Бійці помітили військовий об'єкт та завдали вогневого ураження

Добровольці легіону «Свобода Росії» знищили один із ворожих опорних пунктів в ході прориву кордону РФ. Про це повідомляється в telegram-каналі легіону.

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Як зазначається, бійці помітили військовий об'єкт та завдали вогневого ураження. Атаку зняв безпілотник з повітря.

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«Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА «Гроза» РУБпАК легіону по ротному опорному пункту противника», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що учасники кількох добровольчих російських формувань сьогодні, 17 березня, підняли свої прапори у населеному пункті Козинка в Білгородській області Росії. Як зазначили добровольці, «обмежена спеціальна операція» на території РФ триває.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Як повідомлялося, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.