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Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)
Росіян публікують наслідки обстрілу Білгорода

Росіяни повідомляють про постраждалого під час ранкового обстрілу Білгорода 

У понеділок, 18 березня, російський Білгород нібито зазнав чергової атаки. 

О 07:32 на території регіону попередили про ракетну небезпеку, а вже через деякий час в Білгороді почали лунати вибухи.

Зокрема місцева влада стверджує про падіння уламків від збитих снарядів на території промислової зони міста.

Міноборони країни-агресорки відзвітувало про нібито збиття спроби атаки із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір». «Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Білгородською областю», – йдеться у повідомленні.

Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео) фото 1

У російських пабліках тим часом із посиланням на заяву мера міста Валентина Демідова під час оперативної наради уряду регіону повідомляють, що під час ранкового обстрілу Білгорода одна людина постраждала, пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини й автобус.

На оприлюднених фотографіях можна побачити пошкоджені автомобілі та будинки
На оприлюднених фотографіях можна побачити пошкоджені автомобілі та будинки

Раніше російські добровольці з легіону «Свобода Росії» та «Сибірського» батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Білгороді. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях. 

Також Начальник української військової розвідки Кирило Буданов назвав цілі операції російських добровольців у Білгородській та Курській областях

Теги: обстріл Білгород

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