У боях за Україну загинув доброволець з Німеччини

Штефан служив у бундесвері п’ять років і тричі направлявся в Афганістан

37-річний боєць загинув під час обстрілу російської артилерії

14 березня на війні за Україну загинув німецький доброволець, колишній солдат бундесверу Штефан під час обстрілу російської артилерії. Про це повідомляє німецька редакційна мережа RND.

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Прізвище Штефана не називають. Чоловік майже два роки воював на боці України проти російських окупантів.

За даними Інтернаціонального легіону, 37-річний боєць загинув під час обстрілу російської артилерії 14 березня. Він працював з безпілотником-розвідником з укриття в момент, коли отримав пряме влучення.

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Штефан рік тому поблизу Харкова дав інтерв'ю, в якому заявив, що росіяни оголосили нагороду за його голову.

фото: Stanislav Krupar

Військовий служив у бундесвері п’ять років і тричі направлявся в Афганістан. Після звільнення мав автотранспортну компанію на півдні Німеччини. У квітні 2022 року поїхав в Україну.

Штефан очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону.

Нагадаємо, що раніше на війні проти РФ загинули двоє бійців Грузинського легіону, під час виконання бойових завдань.