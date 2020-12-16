Лідер республіканців у Сенаті США привітав Байдена з перемогою на виборах

Макконнелл привітав Байдена та Гарріс з перемогою на виборах

Сенатор виступив після того, як Колегія виборників офіційно підтвердила перемогу Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах.

«Сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена», – сказав Макконнелл 15 грудня в залі Сенату, також привітавши Камалу Гарріс, яка буде віце-президенткою США.

Сенатор виступив після того, як Колегія виборників офіційно підтвердила перемогу Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом, який продовжує висувати необґрунтовані заяви про широкомасштабні фальсифікації на виборах.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 306 голосів виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

Перемогу на федеральному рівні здобуває той кандидат, який отримав голоси 270 членів Колегії, тому претенденту на Білий дім конче необхідно заручитися підтримкою густонаселених штатів.

Джерело: Радіо Свобода