Трамп оголосив про відставку генпрокурора США

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про відставку генерального прокурора країни Вільяма Барра.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Щойно провів дуже хорошу зустріч з генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші відносини дуже хороші, він виконав відмінну роботу», – написав Трамп.

За його словами, Барр покине свою посаду перед Різдвом, «щоб провести свята в колі сім'ї».

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...