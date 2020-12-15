Трамп оголосив про відставку генпрокурора США

Барр покине свою посаду перед Різдвом, «щоб провести свята в колі сім'ї

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про відставку генерального прокурора країни Вільяма Барра.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Щойно провів дуже хорошу зустріч з генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші відносини дуже хороші, він виконав відмінну роботу», – написав Трамп.

За його словами, Барр покине свою посаду перед Різдвом, «щоб провести свята в колі сім'ї».

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

«Заступник генерального прокурора Джефф Розен, видатна людина, стане виконувачем обов’язків генерального прокурора», – повідомив Трамп, додавши, що пост заступника генпрокурора займе Річард Донохью.

Трамп також опублікував адресований йому лист Барра, в якому той повідомив, що покине офіс 23 грудня.

«Як обговорювалося, наступного тижня я завершу кілька залишених справ, важливих для цієї адміністрації, і покину (пост) 23 грудня», – йдеться в листі Барра.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня 2019 року заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування.