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    У світі

    Трамп оголосив про відставку генпрокурора США

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    Вільям Барр покине свій пост 23 грудня - Трамп оголосив про відставку генпрокурора США
    Вільям Барр покине свій пост 23 грудня

    Барр покине свою посаду перед Різдвом, «щоб провести свята в колі сім'ї

    Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про відставку генерального прокурора країни Вільяма Барра.

    Про це глава держави написав у Twitter.

    «Щойно провів дуже хорошу зустріч з генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші відносини дуже хороші, він виконав відмінну роботу», – написав Трамп.

    За його словами, Барр покине свою посаду перед Різдвом, «щоб провести свята в колі сім'ї».

    «Заступник генерального прокурора Джефф Розен, видатна людина, стане виконувачем обов’язків генерального прокурора», – повідомив Трамп, додавши, що пост заступника генпрокурора займе Річард Донохью.

    Трамп також опублікував адресований йому лист Барра, в якому той повідомив, що покине офіс 23 грудня.

    «Як обговорювалося, наступного тижня я завершу кілька залишених справ, важливих для цієї адміністрації, і покину (пост) 23 грудня», – йдеться в листі Барра.

    Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

    Як відомо, наприкінці квітня 2019 року заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування.

    Теги: США свята Дональд Трамп розслідування
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