Поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі

Активісти обіцяють проводити мітинги на підтримку Саакашвілі регулярно, доки його не звільнять

Учасники акції проводили ходу до резиденції Іванішвілі на горі Тамборі

Троє осіб були затримані на протестній акції на підтримку експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яка пройшла в суботу біля бізнес-центру засновника правлячої «Грузинської мрії» – мільярдера Бідзіна Іванішвілі у Тбілісі, повідомляє портал Новости-Грузия.

Учасники акції – кілька десятків людей – провели ходу до резиденції Іванішвілі на горі Тамборі. Вони прямували до місця з банером «Свободу третьому президентові», час від часу скандуючи «Міша».

Біля бізнес-центру було мобілізовано велику кількість поліції. Ситуація загострилася, коли протестувальники спробували наклеїти на стіни стікери з написами на підтримку експрезидента.

«Ви бачите, як мобілізована поліція. Вони навіть стіни охороняють, щоб ми там що-небудь не написали, наприклад, – «Свободу Міші», – сказав один з учасників протесту.

Акція біля бізнес-центру Іванішвілі стала першим заходом нової платформи «За свободу Міші». Вона об'єднала кілька громадських рухів, які вважають Саакашвілі політичним в'язнем і обіцяють будь-що домогтися його звільнення з в'язниці.

Представники нової платформи обіцяють, що будуть проводити протестні акції щодня.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

До слова, Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування.

Як повідомлялося, 14 жовтня у Тбілісі кілька тисяч людей вимагали звільнити Саакашвілі.

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