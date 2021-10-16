  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Активісти обіцяють проводити мітинги на підтримку Саакашвілі регулярно, доки його не звільнять - Поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі
    Активісти обіцяють проводити мітинги на підтримку Саакашвілі регулярно, доки його не звільнять
    фото з відкритих джерел

    Учасники акції проводили ходу до резиденції Іванішвілі на горі Тамборі

    Троє осіб були затримані на протестній акції на підтримку експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яка пройшла в суботу біля бізнес-центру засновника правлячої «Грузинської мрії» – мільярдера Бідзіна Іванішвілі у Тбілісі, повідомляє портал Новости-Грузия.

    Учасники акції – кілька десятків людей – провели ходу до резиденції Іванішвілі на горі Тамборі. Вони прямували до місця з банером «Свободу третьому президентові», час від часу скандуючи «Міша».

    Біля бізнес-центру було мобілізовано велику кількість поліції. Ситуація загострилася, коли протестувальники спробували наклеїти на стіни стікери з написами на підтримку експрезидента.

    «Ви бачите, як мобілізована поліція. Вони навіть стіни охороняють, щоб ми там що-небудь не написали, наприклад, – «Свободу Міші», – сказав один з учасників протесту.

    Акція біля бізнес-центру Іванішвілі стала першим заходом нової платформи «За свободу Міші». Вона об'єднала кілька громадських рухів, які вважають Саакашвілі політичним в'язнем і обіцяють будь-що домогтися його звільнення з в'язниці.

    Представники нової платформи обіцяють, що будуть проводити протестні акції щодня.

    Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    До слова, Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування.

    Як повідомлялося, 14 жовтня у Тбілісі кілька тисяч людей вимагали звільнити Саакашвілі.

    Читайте також:

    Теги: акція Михайло Саакашвілі Грузія голодування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі