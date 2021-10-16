Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування
Політик погодився здати усі необхідні тести та приймати ліки
Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який вже 15 днів голодує у в'язниці, згоден на допуск групи лікарів, сформованої з ініціативи міністерства юстиції, а також згоден приймати ліки. Про це повідомляє «Эхо Кавказа» з посиланням на особистого лікаря грузинського експрезидента Ніколоза Кипшидзе.
Саакашвілі називає себе політичним в'язнем. З дня затримання 1 жовтня він відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув'язненого. У відповідь МОЗ скликав групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров'я експрезидента.
«Я розмовляв з президентом, і він згоден на консиліум, згоден на тести, згоден на ліки», – сказав Кипшидзе.
Лікар, який не бачив Саакашвілі протягом п'яти днів, говорить, що стан експрезидента «перевершив його сподівання»: «Я очікував побачити щось гірше ніж те, що я бачив, коли зустрічався з ним в останній раз. Як видно, у нього сильний організм... Те погане, чого я очікував, такого стану немає».
Кипшидзе додав, що наразі необхідності переведення Саакашвілі в лікарню немає. Проте, на його думку, «такий момент обов'язково настане», оскільки експрезидент вживає тільки чай і воду.
Лікарю відмовляли в допуску до Саакашвілі, починаючи з 11 жовтня. У Мін'юсті пояснювали це тим, що адвокати ув'язненого неправильно склали заяву на видачу пропуску. Рішення переглянули тільки сьогодні ввечері.
Сьогодні ж відбулося перше засідання консиліуму – учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих незабаром після того, як Саакашвілі помістили в тюрму. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, вже при безпосередній участі експрезидента, в пенітенціарній установі.
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Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.
Раніше,13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.
Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.