Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування

Саакашвілі погодився на медичний огляд після зустрічі зі своїм лікарем після тривалого голодування

Політик погодився здати усі необхідні тести та приймати ліки

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який вже 15 днів голодує у в'язниці, згоден на допуск групи лікарів, сформованої з ініціативи міністерства юстиції, а також згоден приймати ліки. Про це повідомляє «Эхо Кавказа» з посиланням на особистого лікаря грузинського експрезидента Ніколоза Кипшидзе.

Саакашвілі називає себе політичним в'язнем. З дня затримання 1 жовтня він відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув'язненого. У відповідь МОЗ скликав групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров'я експрезидента.

«Я розмовляв з президентом, і він згоден на консиліум, згоден на тести, згоден на ліки», – сказав Кипшидзе.

Лікар, який не бачив Саакашвілі протягом п'яти днів, говорить, що стан експрезидента «перевершив його сподівання»: «Я очікував побачити щось гірше ніж те, що я бачив, коли зустрічався з ним в останній раз. Як видно, у нього сильний організм... Те погане, чого я очікував, такого стану немає».

Кипшидзе додав, що наразі необхідності переведення Саакашвілі в лікарню немає. Проте, на його думку, «такий момент обов'язково настане», оскільки експрезидент вживає тільки чай і воду.

Лікарю відмовляли в допуску до Саакашвілі, починаючи з 11 жовтня. У Мін'юсті пояснювали це тим, що адвокати ув'язненого неправильно склали заяву на видачу пропуску. Рішення переглянули тільки сьогодні ввечері.

Сьогодні ж відбулося перше засідання консиліуму – учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих незабаром після того, як Саакашвілі помістили в тюрму. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, вже при безпосередній участі експрезидента, в пенітенціарній установі.

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Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше,13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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