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Літак НАТО вийшов на розвідку над Чорним морем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літак НАТО вийшов на розвідку над Чорним морем
фото ілюстративне

Літак було помічено біля узбережжя Румунії

Сьогодні, 22 грудня, розвідувальний лайнер Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний виліт над повітряним простором Чорного моря. Про це повідомляє  Telegram-канал «Кримський вітер.

Літак злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії
Літак злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії

Зокрема, за даними порталу Flightradar, біля узбережжя Румунії, у повітряному просторі, було помічено американський літак Boeing P-8A Poseidon. Він злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Ймовірно, він веде розвідку та слідкує за ситуацією у Чорному морі.

P-8A – це патрульний протичовновий літак, який розроблено за програмою багатоцільового морського літака. Він призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях.

Раніше повідомлялося, що чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу

Теги: літак НАТО море

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