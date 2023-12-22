Літак НАТО вийшов на розвідку над Чорним морем

Літак було помічено біля узбережжя Румунії

Сьогодні, 22 грудня, розвідувальний лайнер Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний виліт над повітряним простором Чорного моря. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер.

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Літак злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії

Зокрема, за даними порталу Flightradar, біля узбережжя Румунії, у повітряному просторі, було помічено американський літак Boeing P-8A Poseidon. Він злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Ймовірно, він веде розвідку та слідкує за ситуацією у Чорному морі.

P-8A – це патрульний протичовновий літак, який розроблено за програмою багатоцільового морського літака. Він призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях.

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