Літак НАТО вийшов на розвідку над Чорним морем
Літак було помічено біля узбережжя Румунії
Сьогодні, 22 грудня, розвідувальний лайнер Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний виліт над повітряним простором Чорного моря. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер.
Зокрема, за даними порталу Flightradar, біля узбережжя Румунії, у повітряному просторі, було помічено американський літак Boeing P-8A Poseidon. Він злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Ймовірно, він веде розвідку та слідкує за ситуацією у Чорному морі.
Раніше повідомлялося, що чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу
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