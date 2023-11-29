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«Укроборонпром» відреагував на заяви про поставки деталей для літаків РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укроборонпром» відреагував на заяви про поставки деталей для літаків РФ
Товариство вважає за потрібне нагадати засобам масової інформації про численні фейки, які розповсюджує рашистська пропаганда щодо діяльності української оборонки
фото: Укроборонпром

«Укроборонпром» зазначив, що підприємства, згадані у матеріалі з 2014 року не працюють зі вказаною компанією з РФ

Підприємства «Укроборонпрому» АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування», ДП «ХМЗ «ФЕД» і АТ «Київський завод «Радар» з 2014 року не працюють з російськими компаніями, які згадували напередодні ЗМІ у матеріалі про імпорт українських комплектуючих для авіапромисловості РФ. Про це йдеться у заяві концерну.

«У низці українських ЗМІ з посиланням на російськомовне інтернет-видання «Важные истории» (зареєстровано у Латвійській Республіці) з’явилася інформація про те, що з січня 2022 року по липень 2023 року російська компанія «Авиа ФЭД сервис» імпортувала до РФ компоненти для літаків і гвинтокрилів виробництва деяких підприємств АТ «Українська оборонна промисловість». Також вказано, що продукція постачалася через компанії Linker (ОАЕ) та «Бакайторг1» (Киргизька Республіка)», – йдеться в повідомленні.

«Укроборонпром» зазначив, що підприємства, згадані у матеріалі, – АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування», ДП «ХМЗ «ФЕД» і АТ «Київський завод «Радар» – з 2014 року не працюють зі вказаною компанією з РФ, а також не мали та не мають контрактів із Linker і «Бакайторг1».

«Також повідомляємо, що з початку повномасштабного вторгнення підприємства АТ «Українська оборонна промисловість» взагалі не експортували зазначену в матеріалах продукцію. Зібрані під час відповідної перевірки матеріали були передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування», – зазначили у концерні.

В «Укроборонпромі» нагадали ЗМІ про «численні фейки, які розповсюджує рашистська пропаганда щодо діяльності української оборонки, та необхідність ретельного фактчекінгу матеріалів особливо під час повномасштабного вторгнення».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО, підозрюваному у справі про заподіяння майже 13 млн грн збитків «Укрспецекспорту».

Теги: пропаганда промисловість літак завод розслідування боєприпаси Укроборонпром

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