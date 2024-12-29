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Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї
Авіаційні експерти зауважують, що ймовірною причиною аварії могла бути несправність шасі
фото: AP

Причину катастрофи ще не назвали

У мережі з'явилося нове відео авіакатастрофи пасажирського літака в південнокорейському аеропорту Муан. Як повідомляє Yonhap літак, що належить південнокорейській авіакомпанії Jeju Air, повертався з Бангкока (Таїланд). Під час приземлення в міжнародному аеропорту округу Муан, що розташований в провінції Південна Чолла (Південна Корея), він виїхав за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу.

Авіакатастрофа сталася 29 грудня о 9:07 годині ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом).

Як повідомило видання The Guardian, вижити вдалося двом членам екіпажу – чоловікові та жінці – які перебували у хвостовій частині літака у момент авіакатастрофи. 179 осіб загинули.

Більшість пасажирів – громадяни Південної Кореї, ще двоє – громадяни Таїланду.

Літак майже повністю знищений вибухом. Як повідомляє видання ВВС, почорнілий, обвуглений хвіст – це єдина частина літака, яка залишилася цілою.

Причина катастрофи наразі невідома. Згідно з попередньо інформацією літак міг втратити керування через зіткнення з птахами. Як повідомляє агенція Yonhap, через це відмовила система управління шасі.

Зокрема, авіаційні експерти також зауважують, що ймовірною причиною аварії могла бути несправність шасі.

«Пілот літака зробив виклик на диспетчерську вежу приблизно через хвилину після того, як погодився на запит диспетчерів змінити посадочні смуги, щоб уникнути можливого ризику зіткнення з птахами, каже місцева влада. Літак зачепив навігаційне обладнання на землі, а потім врізався в огорожу», – пише CNN.

Влада країни висуває іншу версію, та заявляє, що причиною авіатрощі стали погані погодні умови.

Голова авіакомпанії Jeju Air Сон Кьон-хун заявляє, що аварія не пов'язана з «жодними проблемами з технічним обслуговуванням» літака.

Авіаційний експерт Девід Лірмаунт заявив, що головна причина авіакатастрофи у Південній Кореї – бетонна стіна в кінці аеропорту. Під час спілкування із виданням Sky News, пасажирам вдалося б вижити, навіть якщо у літака відмовили шасі. Проте, наявність бетонної стіни призвело до загибелі багатьох людей.

«З літаком було все гаразд до того моменту, як він вдарився об стіну. Якби там не було стіни, всі були б зараз живі», – зазначив експерт. Наразі влада Південної Кореї здійснює розслідування на місці катастрофи, щоб встановити точну причину аварії.

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав докласти всіх зусиль для здійснення рятувальних робіт.

Нагадаємо, у Канаді літак, що виконував рейс AC2259 Air Canada (AC), здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса через несправність шасі. 

Раніше пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

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Теги: Південна Корея місцева влада Таїланд літак аварія розслідування влада пілот відео

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