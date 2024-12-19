Вулиця Ірини Фаріон у Львові. Міська рада обрала для відкриття символічний день

Колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року

Вулицю Технічну у Львові, яка з'єднує університет «Львівська політехніка» та парк Івана Франка, перейменували на честь Ірини Фаріон

1 січня, на день народження Степана Бандери, у Львові відкриють вулицю імені Ірини Фаріон. Про це повідомив Любомир Мельничук, депутат Львівської міської ради 6-го та 8-го скликань, керівник львівської міської організації ВО «Свобода», передає «Говорить великий Львів».

«Сьогодні рівно пʼять місяців, як була цинічно вбита за українську мову Ірина Дмитрівна. Ми у залі прийняли рішення про те, що вулицю Технічну, і ми попередньо говорили із родиною про це, що відкриття цієї вулиці буде 1 січня на день народження Степана Бандери», – пояснив Мельничук. Він додав, що відкриття буде одразу після заходів, які відбудуться біля пам’ятника Степану Бандері.

Також Любомир Мельничук закликав «пригадати великий чин великої українки», і запросив усіх присутніх на відкриття вулиці.

🇺🇦1 січня, на день народження Бандери, у Львові відкриють вулицю імені Ірини Фаріон, повідомив Любомир Мельничук, керівник львівської міської організації ВО «Свобода»



Сьогодні виповнюється 5 місяців від цинічного вбивства Ірини Дмитрівни. Вічна пам'ять pic.twitter.com/TjLIPDSfW0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 19, 2024

Нагадаємо, у Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон. Зазначається, що вулиця розташована у Галицькому районі міста. Пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Вулиця з'єднує університет «Львівська політехніка», де Фаріон працювала та парк Івана Франка, де мовознавиця навчалася. Поблизу також пролягає вулиця Степана Бандери.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Також «Главком» з посиланням на дані судового реєстру повідомляв, що правоохоронці розслідуватимуть вбивство Ірини Фаріон ще рік, адже необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз. За відомостями досудового розслідування, виконання згаданих експертиз буде можливим не раніше другої половини жовтня-листопада 2025 року.