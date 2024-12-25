Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
Ілон Маск створює власне місто в Техасі, там уже живуть сотні людей
фото: NY Post

Співробітники SpaceX подали офіційну петицію про створення міста Starbase. Його першим мером стане менеджер з безпеки компанії

Співробітники космічної компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, подали офіційну петицію про створення міста Старбейсз (Starbase) в американському Техасі. Про це з посиланням на документ пише The New York Times.

«Протягом останніх кількох років Ілон Маск розширив свою присутність у Техасі, перемістивши свої компанії з Каліфорнії та побудувавши офіси, склади та виробничі підприємства у дедалі більшій кількості округів Техасу. Тепер Маск намагається зробити те, що мало хто з титанів індустрії встиг за століття: створити власне місто компанії», – йдеться у статті.

Маск давно говорив про своє бажання побудувати нове місто, яке він сподівається назвати Starbase, у прибережній частині Південного Техасу, де базується його компанія SpaceX.

Згідно з даними, петиція направлена ​​керівництву округу Кемерон. Якщо місцева влада схвалить ініціативу, співробітники компанії, які проживають поряд з космодромом, зможуть провести вибори мера та ще двох міських чиновників. Посаду мера займатиме менеджер з безпеки SpaceX Гуннар Мілберн.

З документа випливає, що на території майбутнього міста вже проживає близько 500 осіб, включаючи щонайменше 219 постійних мешканців та понад 100 дітей. Місто розташовуватиметься поряд з пляжем Бока-Чіка, де SpaceX здійснює запуск своїх ракет. Його площа становитиме близько 1,5 кв. миль (трохи менше 4 кв. км).

У доданому до петиції листі генеральний менеджер SpaceX Кетрін Людерс заявила, що компанія «хоче розвивати Старбейз як співтовариство», додавши, що через віддалене розташування території, де живуть співробітники SpaceX, керівництву вже доводиться виконувати функції міської влади, включаючи управління комунальними послугами, надання медичного обслуговування та шкільної освіти.

Суддя округу Кемерон Едді Тревіньо-молодший заявив журналістам, що петицію SpaceX вивчать юридична команда та виборча комісія округу, щоб визначити, чи відповідає вона вимогам. За його словами, вибори голови Старбейз можуть призначити на 2025 рік.

Одна з мешканок майбутнього міста Кайєтана Поланко в розмові з газетою заявила, що Старбейз може стати «зразком того, якими мають бути нові міста». Поланко уточнила, що не є співробітником SpaceX, але у компанії працює її чоловік. 

Раніше стало відомо, що штаб-квартиру американської аерокосмічної компанії SpaceX буде переміщено до штату Техас, де може з'явитися нове місто Старбейз. Про це заявив її засновник Ілон Маск.

Ще у липні Маск повідомив про плани перенесення штаб-квартири SpaceX з Каліфорнії у зв'язку з підписанням губернатором штату Гевіном Ньюсомом закону, який заохочує школи захищати права ЛГБТ. Як заявив тоді Маск, ухвалення цього закону стало для нього «останньою краплею».

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку із зростанням цін на акції компанії на 65%. 

Читайте також:

Теги: місцева влада Ілон Маск SpaceX місто петиція влада США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо Трамп «клюне» на наживку Путіна, Україну чекатимуть не дуже легкі часи»
Удар «Орешніком» по Дніпру – «наживка» Путіна для Трампа
27 листопада, 08:45
За словами Міллера, будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки
Вибори в Румунії: США попередили про наслідки відмови від прозахідного курсу
5 грудня, 10:01
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
26 листопада, 00:20
У МЗС відреагували на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні
МЗС відреагувало на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні
28 листопада, 19:38
Міністр оборони Німеччини висловився про стан Росії
Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку
6 грудня, 08:33
Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати
Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати
13 грудня, 11:55
Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
13 грудня, 18:21
Банкноти із колишнім президентом Башаром Асадом вийдуть з обігу
Сирія може перейти на нову грошову одиницю
16 грудня, 16:48
Експрезидент «перебуває у хорошому гуморі та вдячний за допомогу, яку йому надає медичний персонал»
Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні
Вчора, 04:15

Економіка

Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
Байден готує «прощальний» пакет санкцій щодо енергосектору Росії – ЗМІ
Байден готує «прощальний» пакет санкцій щодо енергосектору Росії – ЗМІ
Японія посилює контроль за криптовалютою
Японія посилює контроль за криптовалютою
Євросоюз спустошує газові сховища рекордними темпами з часів енергокризи – FT
Євросоюз спустошує газові сховища рекордними темпами з часів енергокризи – FT
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
31K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
27K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада

Новини

Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua