Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста

Співробітники SpaceX подали офіційну петицію про створення міста Starbase. Його першим мером стане менеджер з безпеки компанії

Співробітники космічної компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, подали офіційну петицію про створення міста Старбейсз (Starbase) в американському Техасі. Про це з посиланням на документ пише The New York Times.

«Протягом останніх кількох років Ілон Маск розширив свою присутність у Техасі, перемістивши свої компанії з Каліфорнії та побудувавши офіси, склади та виробничі підприємства у дедалі більшій кількості округів Техасу. Тепер Маск намагається зробити те, що мало хто з титанів індустрії встиг за століття: створити власне місто компанії», – йдеться у статті.

Маск давно говорив про своє бажання побудувати нове місто, яке він сподівається назвати Starbase, у прибережній частині Південного Техасу, де базується його компанія SpaceX.

Згідно з даними, петиція направлена ​​керівництву округу Кемерон. Якщо місцева влада схвалить ініціативу, співробітники компанії, які проживають поряд з космодромом, зможуть провести вибори мера та ще двох міських чиновників. Посаду мера займатиме менеджер з безпеки SpaceX Гуннар Мілберн.

З документа випливає, що на території майбутнього міста вже проживає близько 500 осіб, включаючи щонайменше 219 постійних мешканців та понад 100 дітей. Місто розташовуватиметься поряд з пляжем Бока-Чіка, де SpaceX здійснює запуск своїх ракет. Його площа становитиме близько 1,5 кв. миль (трохи менше 4 кв. км).

У доданому до петиції листі генеральний менеджер SpaceX Кетрін Людерс заявила, що компанія «хоче розвивати Старбейз як співтовариство», додавши, що через віддалене розташування території, де живуть співробітники SpaceX, керівництву вже доводиться виконувати функції міської влади, включаючи управління комунальними послугами, надання медичного обслуговування та шкільної освіти.

Суддя округу Кемерон Едді Тревіньо-молодший заявив журналістам, що петицію SpaceX вивчать юридична команда та виборча комісія округу, щоб визначити, чи відповідає вона вимогам. За його словами, вибори голови Старбейз можуть призначити на 2025 рік.

Одна з мешканок майбутнього міста Кайєтана Поланко в розмові з газетою заявила, що Старбейз може стати «зразком того, якими мають бути нові міста». Поланко уточнила, що не є співробітником SpaceX, але у компанії працює її чоловік.

Раніше стало відомо, що штаб-квартиру американської аерокосмічної компанії SpaceX буде переміщено до штату Техас, де може з'явитися нове місто Старбейз. Про це заявив її засновник Ілон Маск.

Ще у липні Маск повідомив про плани перенесення штаб-квартири SpaceX з Каліфорнії у зв'язку з підписанням губернатором штату Гевіном Ньюсомом закону, який заохочує школи захищати права ЛГБТ. Як заявив тоді Маск, ухвалення цього закону стало для нього «останньою краплею».

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку із зростанням цін на акції компанії на 65%.