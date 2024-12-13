Фінляндія посилить спостереження на кордоні з РФ за допомогою дронів

Єврокомісії виділила Фінляндії додаткові кошти на безпілотники для контролю за кордоном

Фінляндія посилить спостереження на кордоні з Росією за допомогою безпілотників, закупівлю яких фінансує Єврокомісія. Про це повідомило Uutissuomalaisen.

Уточнюється, що фінансування від Єврокомісії у розмірі 50 млн євро, про виділення якого повідомлялося напередодні, «поліпшить можливості прикордонної служби країни виявляти дрони та запобігати їх появі».

Як пояснив представник фінської прикордонної служби Кіммо Ахвонен, кошти Єврокомісії підуть не лише на безпеку, а й на підтримку поточної діяльності. Так, частина суми буде спрямована на розвиток радіотехнічного спостереження та забезпечення безпечної передачі даних, а також на придбання різноманітних патрульних автомобілів та позашляховиків.

11 грудня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про виділення 170 млн євро для посилення охорони кордонів країн ЄС, які є сусідами Росії та Білорусі, з метою протидії міграції. Фінляндія отримає з цих грошей 50 млн. євро, повідомило фінське МВС.

До слова, влада Фінляндії підтримує встановлення протипіхотних мін на російському кордоні, заявив президент країни Олександр Стубб. За його словами, подібні рішення ухвалюються з урахуванням інтересів безпеки та ефективності країни.

Раніше стало відомо, що міграційна служба Фінляндії розпочала відмовляти громадянам Росії, які просили притулок через побоювання мобілізації.Представник правозахисної організації Initiative for Resistance and Dialogues Ry Микита Кириллов повідомив, що за останні два місяці щонайменше п’ять росіян отримали відмову в наданні притулку. Satakieli відомо ще про два такі випадки.