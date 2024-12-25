У небі над Україною зафіксована повітряна куля невідомого походження

Куля рухається на висоті 7 км, де знищити її може лише авіація або зенітно-ракетний комплекс

Головна мета кулі – відвертати увагу нашої протиповітряної оборони, адже її сприймають як повітряну ціль, поки візуально не побачать у небі

У небі над Україною сьогодні, 25 грудня, зафіксовано невідомий об'єкт. Попередньо, це повітряна куля з кутовим відбивачем, тепер вона летить на Закарпаття. Про це повідомляють моніторингові канали.

Повідомляється, що її не збивають, бо вона рухається на висоті 7 км, де знищити її може лише авіація або зенітно-ракетний комплекс. Тож, щоб не витрачати на це дорогі ракети, ціль намагаються «посадити» засобами радіоелектронної боротьби.

«Це звичайна куля, наповнена газом, до якої на шнурку прикріплений кутовий відбивач з металевими пластинками. Головна мета кулі – відвертати увагу нашої протиповітряної оборони, адже її сприймають як повітряну ціль, поки візуально не побачать у небі. Тобто, це хибна ціль, яка дуже схожа на дрон чи невеликий літак. Також вона може допомогти дізнатися, де наша ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряна куля невідомого призначення впала на території Польщі неподалік кордону з Білоруссю. Поліція охороняє місце падіння. Зазначається, що повітряна куля поки що не ідентифікована. Ймовірно, куля є метеорологічним пристроєм. Так, під Калінінградом в РФ є метеостанція, з якої, як і на станціях такого типу в усьому світі, кілька разів на день запускають повітряні кулі. Вони вимірюють температуру, вологість та тиск. Під час сильного вітру вони іноді приземляються у прикордонних містах Польщі. Також не виключено, що йдеться про літальний апарат, що належить контрабандистам, вважають в RMF FM.

Раніше влітку цього року повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі. Зазначалось, що політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролювалась радіолокаційними станціями польської армії.