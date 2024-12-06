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Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні
За словами лаврова, Росія хотіла б нормальних відносин із США і не бачить причин, через які країни не можуть співпрацювати
скриншот відео

Лавров заявив, що Росія не має наміру знищувати Україну, вони – «брати та сестри» для російського народу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що мир в Україні можливий лише у випадку відмови від членства в НАТО і втрати Україною частини територій. Про це він сказав в інтерв’ю американському блогеру та ведучому Такеру Карлсону, яке було опубліковане у ніч проти 6 грудня у мережі Х.

Зокрема, Лавров заявив, що для миру в Україні не повинно бути жодного НАТО, військових баз та навчань за участю іноземних військ. Крім цього, Заходу доведеться враховувати реалії на землі для «угоди по Україні».

Також він назвав ще одну бажану для РФ умову. «Багато хто в РФ хотів би зробити зняття санкцій умовою угоди щодо України, але країна їх витримала і стала сильнішою», – стверджує Лавров.

Крім того, він повторив низку інших російських наративів, а також торкнувся теми відносин РФ і США. Зокрема, серед його заяв йдеться, наступне: 

  • Росія не хоче погіршувати ситуацію і сподівається, що її сигнал США у вигляді випробування «Орєшніка» сприйняли серйозно;
  • Росія готова надіслати додаткові «повідомлення» Заходу, якщо там не зроблять необхідних висновків у світлі запуску «Орєшніка»;
  • удар «Орєшніком» показав, що РФ готова використати будь-які засоби, щоб не дозволити Заходу досягти її «стратегічної поразки»;
  • США знали заздалегідь про запуск «Орєшніка» і не побачили в цьому запуску чогось по-справжньому небезпечного;
  • Росія не бачить причин, через які Москва і Вашингтон не можуть співпрацювати «заради Всесвіту»; 
  • Росія та США офіційно не воюють, те, що відбувається в Україні, є «гібридною війною»;
  • Росія не почала б «СВО», якби Захід та Київ дотримувалися мінських домовленостей;
  • Росія не має наміру знищувати Україну, вони – «брати та сестри» для російського народу;
  • Росія не думає про війну зі США і не хоче її, така війна може мати ядерний характер, для Москви головне її уникнути;
  • формула «жодної ядерної війни» відповідає життєвим інтересам Росії та США, переможців у ній бути не може;  
  • Росія буде судити про адміністрацію Трампа за конкретними кроками, але Байден хоче йому залишити тяжку спадщину;
  • м'яч у контактах РФ із новим президентом США на стороні Трампа;
  • канали зв'язку між Росією та США є, їх декілька, але вони в основному задіяні в питанні обміну людьми, які відбувають терміни в обох країнах.

Нагадаємо, у середу 4 грудня рано вранці, Такер Карлсон записав відео, перебуваючи на Красній площі в Москві. Він анонсував інтерв'ю з Лавровим і заявив, що незабаром його опублікує. Крім цього, під час свого ролика Карлсон практично повторював низку кремлівських пропагандистських тез.

У лютому цього року Карлсон уже брав інтерв’ю у Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

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Теги: росія війна Україна Вашингтон Москва відео соцмережі

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