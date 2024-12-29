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Другий авіаінцидент за кілька годин. У Канаді загорівся літак, вдарившись об злітно-посадкову смугу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Другий авіаінцидент за кілька годин. У Канаді загорівся літак, вдарившись об злітно-посадкову смугу (відео)
За попередніми даними, постраждалих серед пасажирів і членів екіпажу немає
фото з соцмереж

Попередня причина: несправність шасі у літака

У Канаді літак, що виконував рейс AC2259 Air Canada (AC), здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса через несправність шасі. Про це повідомляє Aviation A2Z.

У мережі з’явилось відео, де видно іскри з-під крил, які вдарились об землю. Це призвело до пожежі під час посадки.

За попередніми даними, постраждалих серед пасажирів і членів екіпажу немає.

Авіакомпанія PAL Airlines, яка виконувала рейс згідно з угодою про код-шерінг Air Canada, є другою за величиною регіональною авіакомпанією у Східній Канаді.

Зазначається, що інцидент викликає питання щодо протоколів технічного обслуговування повітряних суден і процедур аварійної посадки в регіональних аеропортах. Авіаційні органи з'ясовуватимуть причину відмови шасі та оцінять ефективність аварійного реагування під час інциденту.

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

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Теги: авіакатастрофа авіаперевезення Канада авіарейс літак

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