Другий авіаінцидент за кілька годин. У Канаді загорівся літак, вдарившись об злітно-посадкову смугу (відео)
Попередня причина: несправність шасі у літака
У Канаді літак, що виконував рейс AC2259 Air Canada (AC), здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса через несправність шасі. Про це повідомляє Aviation A2Z.
У мережі з’явилось відео, де видно іскри з-під крил, які вдарились об землю. Це призвело до пожежі під час посадки.
За попередніми даними, постраждалих серед пасажирів і членів екіпажу немає.
У Південній Кореї розбився пасажирський літак під час посадки.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 29, 2024
За попередньою інформацією загинуло 179 людей, 2 врятувалися. Загалом на борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. pic.twitter.com/urSK1UPK9x
Авіакомпанія PAL Airlines, яка виконувала рейс згідно з угодою про код-шерінг Air Canada, є другою за величиною регіональною авіакомпанією у Східній Канаді.
Зазначається, що інцидент викликає питання щодо протоколів технічного обслуговування повітряних суден і процедур аварійної посадки в регіональних аеропортах. Авіаційні органи з'ясовуватимуть причину відмови шасі та оцінять ефективність аварійного реагування під час інциденту.
Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.
Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.
Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.
Коментарі — 0