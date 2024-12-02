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Як працює алгоритм щодо добровільного повернення військових на службу? Пояснення ДБР

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як працює алгоритм щодо добровільного повернення військових на службу? Пояснення ДБР
Якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком
фото з відкритих джерел

На сьогодні законодавцем розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення військовослужбовців на службу

Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«Основна мета закону – це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України», – наголосила вона.

Сапьян нагадала, що на сьогодні законодавцем розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення військовослужбовців на службу.

Зокрема, закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.

Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Окрім того, за її словами, такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, передбачені державою.

Командир також має повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується.

«Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця», – пояснила радниця з комунікацій ДБР.

Водночас якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком.  

«За СЗЧ, за дезертирство можна позбутися волі аж на десять років.  Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу», – наголосила вона.

Довідково, Верховна Рада України проголосувала за цей закон 21 листопада. Він передбачає, для військових, які самовільно залишили місце служби до 29 листопада 2024 року, але потім добровільно повернулися до 01 січня 2025 року назад й виявили бажання боронити Батьківщину від російського агресора, військова служба і дія контракту продовжується.

Нагадаємо, військовослужбовець, який вихвалявся, що не повернеться на службу з відпустки та підбурював до втечі інших військових, отримав підозру. Як зазначається, фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі дислокується на фронті на півдні України. Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялося, що кількість втікачів з війська за останній рік називають однією з найбільших кадрових проблем ЗСУ. За неофіційними даними, кількість чоловіків, які з різних причин наважилися на СЗЧ, сягає щонайменше 100 тис. осіб. 

До слова, Печерський районний суд Києва 29 листопада, продовжив запобіжний захід для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину. Він перебуватиме під вартою до 15 січня без права на заставу. Гнезділов сказав, що п'ять років пробув на службі, а «потім вирішив спитати, скільки ще».

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Теги: пільги розслідування військові закон війна Верховна Рада

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