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У Південній Корей вже 179 загиблих внаслідок авіакатастрофи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Південній Корей вже 179 загиблих внаслідок авіакатастрофи (відео)
фото: Yonhap News

Літак розбився під час аварійної посадки в міжнародному аеропорту Муа

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати. Про це повідомляє The Guardian.

Попередньо, літак розбився під час аварійної посадки в міжнародному аеропорту Муан.

Рятувальні групи продовжують пошуки уламків, всередині фюзеляжу залишаються тіла. Двоє вижили: один пасажир і один член екіпажу. Вони були витягнуті з хвостової частини і отримують лікування в найближчій лікарні.

Свідки повідомили, що почули гучні звуки «хлопки» перед тим, як літак врізався в огорожу по периметру аеропорту, розбився на дві частини та спалахнув.

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

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Теги: літак авіакатастрофа Південна Корея

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