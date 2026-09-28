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ЄС вичерпав «легкі цілі» для санкцій проти Росії – Euractiv

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС вичерпав «легкі цілі» для санкцій проти Росії – Euractiv
ЄС змінив підхід до санкцій проти Росії
фото: armyinform.com.ua

Після обмежень проти російських нафти, газу та фінансового сектору Брюсселю довелося зосередитися на складніших схемах обходу санкцій

Європейському Союзу стало дедалі складніше знаходити нові цілі для санкцій проти Росії, оскільки найбільш очевидні обмеження вже запровадили. Водночас санкційні переговори дедалі тісніше переплітаються з національними інтересами окремих держав-членів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv.

За даними видання, країни Євросоюзу дедалі частіше використовують переговори щодо санкційних списків, щоб домогтися поступок у питаннях, які безпосередньо із санкціями проти Росії не пов'язані.

Одним із прикладів Euractiv називає рішення, ухвалене минулого тижня після лобіювання Франції, Словаччини та Люксембургу. Євросоюз зняв санкції з двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Як зазначає видання, це викликало занепокоєння серед частини дипломатів ЄС. Вони побоюються, що санкції дедалі частіше перетворюються на розмінну монету для держав, які намагаються просувати власні зовнішньополітичні інтереси.

Підхід Європейського Союзу до обмежень проти Росії також поступово змінився. Якщо після початку повномасштабної війни одним із центральних питань була енергетична залежність від РФ, то згодом санкційні дискусії дедалі більше почали стосуватися конкретних економічних, корпоративних та зовнішньополітичних інтересів держав-членів.

Аналітики зазначають, що найпростіші рішення ЄС уже ухвалив. Йдеться, зокрема, про обмеження щодо російських нафти й газу, експортного контролю та фінансової системи.

Водночас потенційні цілі для подальших обмежень залишилися. Серед них – компанії, які обслуговують російський «тіньовий флот», фінансові структури та криптовалютні біржі, а також підприємства у третіх країнах, які допомагають Росії обходити експортний контроль.

Однак протидія діяльності таких структур є значно складнішою. Схеми обходу санкцій постійно змінюються та вдосконалюються, що ускладнює запровадження нових ефективних обмежень.

Через скорочення кількості «легких цілей» увага Євросоюзу поступово змістилася із запровадження нових санкцій на забезпечення ефективності вже чинних обмежень та боротьбу зі способами їх обходу.

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії. 

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Теги: санкції Європейський Союз росія

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