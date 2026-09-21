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Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив тисячі квадратних метрів (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив тисячі квадратних метрів (фото)
До гасіння пожежі окупантам довелося залучити важку техніку
фото: росЗМІ

На оприлюднених кадрах видно густий стовп темного диму, який піднімається над промисловою зоною

У підмосковному Щелково загорілася територія промзони, де зберігалося сміття. Площа пожежі становить 7 тис. кв. м і продовжує зростати. Про це повідомило Головне управління МНС Росії у Московській області, пише «Главком».

За даними відомства країни-агресора, вогонь поширився частково на відкритій території, а частково на будівлю. До гасіння залучили 90 людей та 34 одиниці техніки. На місці також працює важка техніка.

На оприлюднених кадрах видно густий стовп темного диму, який піднімається над промисловою зоною. Початково повідомлялося про займання на площі близько 5 тис. кв. м. Згодом площа пожежі збільшилася до 7 тис. кв. м.

Пожежа на сортувальній станції під Москвою
Пожежа на сортувальній станції під Москвою
фото: соцмережі

За інформацією російського МНС, концентрація шкідливих речовин у повітрі не перевищує допустимих норм. Проте на кадрах видно, що над місцем пожежі здіймається стовп густого чорного диму, що ставить під сумніви заяви окупантів. Щелково розташоване в Московській області, приблизно за 20 км від МКАД. 

Також варто нагадати, що у ніч на 20 вересня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Підприємство розташоване приблизно за 15 км від Кремля. 

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» подолали понад 500 км, пройшли через ешелоновану російську протиповітряну оборону та уразили підприємство. На території заводу спалахнула масштабна пожежа.

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Теги: пожежа росія Москва

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