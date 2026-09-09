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Драпатий посилив оборону Донбасу перед осінніми боями – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Драпатий посилив оборону Донбасу перед осінніми боями – Reuters
Михайло Драпатий після призначення у липні розпочав перебудову системи управління військами
фото: Володимир Зеленський

Росіяни наблизилися менш ніж на 15 км до Слов'янська та Краматорська, тоді як ключові ділянки оборони отримали одні з найдосвідченіших українських командирів

Нове командування ЗСУ на чолі з генералом Михайлом Драпатим посилило оборону Донеччини перед складним осіннім періодом. Російські війська поступово наближаються до Слов'янська та Краматорська, а вересень і жовтень, за оцінкою військових аналітиків, стануть періодом особливо інтенсивних боїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Російські війська перебувають менш ніж за 15 км від Слов'янська та Краматорська – двох головних міст так званого «поясу фортець» на Донеччині. Обидва міста зазнають дедалі інтенсивніших атак російських безпілотників та керованих авіабомб.

Оборона Донеччини стане одним із перших серйозних випробувань для оновленого командування ЗСУ на чолі з Драпатим. Після призначення у липні він розпочав перебудову системи управління військами та передав більше повноважень командирам оперативного рівня.

Ключові напрямки на Донеччині отримали одні з найдосвідченіших українських командирів. За оборону регіону відповідають командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький та командир Першого корпусу Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко.

Обидва вже брали участь у стабілізації складних ділянок фронту. Підрозділи Білецького стабілізували ситуацію поблизу Слов'янська, тоді як сили під командуванням Прокопенка зупинили великий російський наступ у районі Добропілля.

До них приєднався колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов, який очолив 11-й армійський корпус. Саме цей корпус відповідає за Слов'янський та Краматорський напрямки.

Аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман прогнозує, що вересень та жовтень стануть періодом найінтенсивніших боїв цього року. Російські війська, зокрема, здатні повернутися до активніших механізованих штурмів після погіршення погодних умов.

«Зі погіршенням погодних умов безпілотники стають менш ефективними. І саме там росіяни намагаються повернути мобільність на поле бою», – пояснив Кофман.

Водночас українські військові вже продемонстрували здатність стримувати подібні атаки. Одним із таких прикладів стала невдала спроба російського наступу поблизу Добропілля.

Військовий аналітик Еміль Кастехельмі зазначає, що Росія досі не знайшла ефективного способу подолати українську оборону, яка значною мірою спирається на безпілотні технології.

«Це ситуація, яка все ще може розвиватися по-різному, і багато сценаріїв все ще розглядаються. ... Загалом важко уявити, як росіяни зможуть досягти успіху поза межами тактичного рівня», – заявив він.

Попри чисельну перевагу, російські війська продовжують просуватися повільно. Водночас Reuters називає одну з головних проблем української сторони – нестачу особового складу. Драпатому та новому міністру оборони Євгенію Хмарі також належить вирішувати проблеми мобілізаційної системи.

Нагадаємо, останніми днями Сили оборони досягли успіхів на Слов'янському напрямку. За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська більше не утримують низку позицій поблизу Лимана.

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Теги: Михайло Драпатий війна ЗСУ фронт

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