Литва вводить плату за одноразові стаканчики для кави

У Литві стають платними одноразові склянки для кави та інше упакування

За пластиковий контейнер чи стаканчик доведеться окремо заплатити суму до 20 центів

Починаючи з 1 травня у Литві набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими кав'ярні та кафе більше не можуть безкоштовно надавати клієнтам одноразову тару для напоїв чи їжі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.

«Скільки платити залежатиме від самого продавця. Дехто проситиме лише 3 або 5 центів за пачку, в інших місцях ця сума може сягати 20 центів», – йдеться у матеріалі.

Нововведення покликані зменшити кількість відходів, які щодня генеруються кав'ярнями, та стимулювати людей відмовлятися від одноразової тари, якщо вони мають альтернативу. Вартість одноразової чашки або контейнера планують пробивати в чеку окремим рядком, щоб привертати до цього увагу.

Представники кафе, ресторанів та заправних станцій кажуть, що готові до змін. Багато хто зазначає, що вони не лише адаптували свої системи чи навчили своїх співробітників, а й підготували інформацію для клієнтів про те, які зміни набувають чинності.

«Деякі кафе навіть заохочуватимуть клієнтів приносити власні контейнери чи стакани і користуватись за це знижкою», – пише LRT.

«За кожен одноразовий контейнер стягуватиметься плата у розмірі 0,20 євро. Це буде чітко зазначено в чеку про покупку. Це допоможе покупцям чітко зрозуміти, за що вони платять, і ми сподіваємося, що це заохочуватиме до свідомого споживання шляхом вибору більш екологічних альтернатив», – коментує генеральний директор мережі АЗС Circle K Інга Галінене.

Деякі представники сфери через ці зміни встановлять поруч із кава-машинами самообслуговування невеликі мийки, де можна буде помити свою чашку перед покупкою нової кави.

Раніше у Вільнюсі люди вийшли на протест через податок на нерухомість. У зв'язку з планами правлячої коаліції Литви запровадити загальний податок на нерухомість на Кафедральній площі Вільнюса 27 квітня відбулася акція протесту «Ні податкам на нерухоме майно».