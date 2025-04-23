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Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах
У Литві вважають, що штучний інтелект швидко змінює спосіб навчання учнів та викладання вчителів
фото із відкритих джерел

Правила використання штучного інтелекту у школах Литви презентують до вересня

Уряд Литви надасть рекомендації щодо використання штучного інтелекту (ШІ) у литовських школах, оскільки він швидко змінює способи навчання школярів. Про це інформує LRT, пише «Главком».

Очікується, що робоча група, створена Міністерством освіти, науки та спорту Литви, підготує проєкт правил використання ШІ у школах та розробить принаймні один типовий інструмент до початку серпня.

За словами заступника міністра освіти Йонаса Петкявічюса, штучний інтелект швидко змінює спосіб навчання учнів та викладання вчителів, і школам потрібна допомога в адаптації.

«Необхідно створити систему забезпечення якості впровадження штучного інтелекту, яка б включала правову базу, інструменти підтримки шкіл та інструменти для зменшення адміністративного навантаження», – прокоментував Петкявічюс.

«Ми представимо правила використання штучного інтелекту до вересня, а також принаймні один типовий інструмент ШІ», – додав він.

На своєму першому засіданні минулого четверга робоча група обговорила основні напрямки плану дій та погодилася, що створення єдиного набору правил використання ІІ для шкіл має бути головним пріоритетом, повідомило міністерство.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати мають намір використати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Це найбільш амбітний проєкт такого типу у світі.

 

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Теги: школа Литва навчання штучний інтелект правила

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