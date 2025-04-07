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Уряд створив Інститут екологічного відновлення та розвитку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд створив Інститут екологічного відновлення та розвитку України
Інститут буде сформовано шляхом злиття Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства
фото з відкритих джерел

Установа опікуватиметься проблематикою повоєнного «зеленого» відновлення

Кабінет міністрів України погодив створення Інституту екологічного відновлення та розвитку України – першої наукової установи, що буде опікуватися екологічними викликами післявоєнного періоду та розробляти стратегії «зеленого» відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посилання урядову постанову.

Інститут екологічного відновлення та розвитку України сформують шляхом злиття двох організацій: Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Як зазначає Міндовкілля, це дозволить зберегти науковий та педагогічний потенціал обох установ, оптимізувати штат і скоротити витрати з державного бюджету.

Основною метою нового інституту стане дослідження та розробка рішень для розвʼязання екологічних проблем, пов'язаних із повоєнним відновленням України. Установа також здійснюватиме фундаментальні й прикладні наукові дослідження, готуватиме наукові кадри та підвищуватиме кваліфікацію екологів.

Нагадаємо, збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають понад €60 млрд, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

До слова, Greenpeace Центральної та Східної Європи офіційно відкрив новий офіс у Києві. Тут, зокрема, працюватимуть над зеленим відновленням України та розслідуванням екологічних воєнних злочинів. Про це повідомила пресслужба організації.

Новий офіс відкрито, щоб посилити роботу із зеленого відновлення України та розслідувань екологічних воєнних злочинів, спричинених російським вторгненням. Також команда продовжить стежити за ризиками для ядерної безпеки навколо українських атомних електростанцій.

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Теги: Мінекології екологія

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