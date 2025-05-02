Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Дороті Кеттл розповіла, що дотримується простого правила – їсть багато риби та овочів

103-річна жінка із Великої Британії назвала секрет свого довголіття. Вона стверджує, що вся справа в рибі та овочax. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал National World.

Дороті Кеттл відсвяткувала свій 103 день народження на пляжі Сендбенкс у графстві Дорсет (Велика Британія). На честь цієї події співробітники будинку для людей похилого віку організували для неї поїздку до моря та святковий обід з риби з картоплею. Жінка зізналася, що любить морське повітря і була щаслива знову побачити море.

Дороті Кеттл народилася 1922 року в Пемфілді. Раніше вона працювала у пекарні, а потім збудувала кар'єру у сфері громадського харчування. Вона познайомилася з майбутнім чоловіком Кларенсом Кетлом, коли їй було всього 12 років. Вони одружилися 1942 року і прожили разом понад сімдесят років. У пари було двоє дітей, а зараз у Дороті троє онуків та п'ятеро правнуків. Зараз Кеттл живе в будинку для людей похилого віку Potterieson York Road у місті Бродстон.

Дороті Кеттл розповіла, що дотримується простого правила – їсть багато риби та овочів. Саме така дієта, на її думку, допомагає їй залишатися у здоров'ї та зберігати активність. Незважаючи на свій поважний вік, вона з радістю бере участь у заняттях з розтяжки та інших заходах разом з іншими підопічними будинками для людей похилого віку.

103-річна британка розповіла, чим вона харчується

На святкування дня народження Дороті Кеттл запросила друзів та співробітників будинку для людей похилого віку. Після пляжу вони влаштували вечірку з кулями, плакатами та тортом. Жінка зізналася, що була дуже зворушена увагою та вдячна за можливість провести свій 103-й день народження саме так.

До слова, в афганській провінції Хост живе довгожитель на ім'я Акель Назір, вік якого, імовірно, становить 140 років. Родина чоловіка домагається підтвердження віку офіційними документами. Він може виявитися найстарішою людиною у світі.