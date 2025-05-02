Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки
Дороті Кеттл розповіла, що дотримується простого правила – їсть багато риби та овочів
103-річна жінка із Великої Британії назвала секрет свого довголіття. Вона стверджує, що вся справа в рибі та овочax. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал National World.
Дороті Кеттл відсвяткувала свій 103 день народження на пляжі Сендбенкс у графстві Дорсет (Велика Британія). На честь цієї події співробітники будинку для людей похилого віку організували для неї поїздку до моря та святковий обід з риби з картоплею. Жінка зізналася, що любить морське повітря і була щаслива знову побачити море.
Дороті Кеттл розповіла, що дотримується простого правила – їсть багато риби та овочів. Саме така дієта, на її думку, допомагає їй залишатися у здоров'ї та зберігати активність. Незважаючи на свій поважний вік, вона з радістю бере участь у заняттях з розтяжки та інших заходах разом з іншими підопічними будинками для людей похилого віку.
На святкування дня народження Дороті Кеттл запросила друзів та співробітників будинку для людей похилого віку. Після пляжу вони влаштували вечірку з кулями, плакатами та тортом. Жінка зізналася, що була дуже зворушена увагою та вдячна за можливість провести свій 103-й день народження саме так.
До слова, в афганській провінції Хост живе довгожитель на ім'я Акель Назір, вік якого, імовірно, становить 140 років. Родина чоловіка домагається підтвердження віку офіційними документами. Він може виявитися найстарішою людиною у світі.
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