Яка ситуація з якістю повітря у Києві 21 травня: дані моніторингу

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 зафіксовано найнмжчий рівень забрудненості

Станом на 8:00 21 квітня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 62.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 43.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 68.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 477.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 42.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 52.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 35.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 39.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 22.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 400.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 40.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 13.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 55 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 90.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 53.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 59 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 16.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 519.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 11.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 26.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 46.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.5 мкг/м3;

діоксид сірки – 32.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 301.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 58.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 70.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 43.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 56.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 22.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 792.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 10.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 72.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 64 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 70.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 45 мкг/м3;

оксид вуглецю – 348.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид азоту – 34 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 9.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 48.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 33.9 мкг/м3;

озон – 33.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 371.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 47.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 22.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів інфографіка: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря – мінус 4,1°С, що на 0,2°С нижче попереднього рекордного показника для цієї дати 1954 року.