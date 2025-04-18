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З 1 травня всі українські АЗС додаватимуть до бензину спирт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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З 1 травня всі українські АЗС додаватимуть до бензину спирт
Українці вже давно їздять на біоетанольному бензині, адже імпортний бензин із Європи вже містив цей компонент
фото з відкритих джерел

Стало відомо, чи подорожчає бензин з 1 травня

З 1 травня 2025 року в Україні набуває чинності закон, що зобов'язує використовувати рідке біопаливо в автомобільних бензинах. Тобто до всього бензину, який реалізується на АЗС, додаватимуть спирт. Для чого це потрібно та чи не зашкодить це автомобілям, розповів аналітик консалтинговлї компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко Інституту досліджень авторинку, передає «Главком».

Біоетанол – це зневоднений спирт, виготовлений із сільськогосподарської сировини, зокрема кукурудзи та пшениці. Його мета – екологія та енергетична незалежність, адже при згорянні він виділяє менше шкідливих викидів та зменшує залежність від імпорту нафти, зокрема російської.

Сіренко пояснив, що українці вже давно їздять на біоетанольному бензині, адже імпортний бензин із Європи вже містив цей компонент. Тепер просто з’явиться офіційна вимога і регламентована частка – 5%, з перспективою зростання до 10–15%.

Очікується, що авто це не зашкодить, якщо:

  • автомобіль справний;
  • виготовлений після 2005 року (а в більшості – після 2000);
  • не має конструктивних особливостей, несумісних з E5.

Сумісність з Е5 можна перевірити на маркуванні на лючку бензобака.

Експерт додав, що наразі біоетанольна суміш дорожча, ніж звичайний бензин (у гурті), але нафта на світовому ринку дешевшає, тому у роздріб ціна навряд чи зросте, а за оптимістичним сценарієм – навіть знизиться на 3–5 грн/л.

До слова, нещодавно уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів.

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Теги: автомобіль АЗС нафта екологія бензин закон українці спирт

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