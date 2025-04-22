У Норвегії тане популярний льодовик: науковці запропонували оригінальне рішення

Льодовик, що тане в Норвегії, задумали врятувати, посипавши його штучним снігом

Високогірний льодовик у Норвегії, розташований на найвищій точці Скандинавських гір, Ґальгепіґґені, запропонували врятувати штучним снігом, щоб уникнути його зникнення через активне танення. Генеральний директор літнього гірськолижного центру на горі Ґальгепіґґен Пер Арне Воле вважає, що для збереження льодовика необхідно 700 тис. кубометрів штучного снігу на рік. Про це «Главком» з посиланням на NRK.

Щороку з альпійського льодовика зникає 1 млн. кубометрів снігу. Вимірювання показують, що зараз товщина льодовика становить від 20 до 25 м, і якщо не буде вжито заходів, він зникне через вісім років.

NRK пише, що експлуатація літнього гірськолижного центру стала більш витратною та складною через зміну клімату. В останні роки було вжито безліч дорогих заходів щодо збереження останнього високогірного льодовика Норвегії.

Доцент Норвезького університету з природничих та технічних наук Странд Едегорд вважає, що льодовик можна наростити за допомогою штучного снігу, проте, на його думку, виробництво великої кількості штучного снігу лише відстрочить проблему.

Пер Арне Воле при цьому вважає, що за наявності великої станції штучного снігу гірськолижний центр зможе працювати до 2050 року.

Туристична індустрія та любителі гірських лиж підтримують план використання штучного снігу для збереження льодовика. Тепер представники туристичної індустрії Норвегії збираються зібрати 11 млн. крон на нову установку для отримання штучного снігу, пише NRK.

До слова, танення льодовика на Евересті може лишити без води мільйони людей.Британські вчені з Університету Лідса (UOL) спільно з колегами з Університету Аберствіта піднімуться на Еверест, щоб вивчити танення льодовика Кхумбу. Його зникнення може мати катастрофічні наслідки для населення кількох країн, залежних від гімалайських водних ресурсів.