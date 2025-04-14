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Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах
У Вербну неділю російська армія атакувала центр Сум
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

МЗС Литви наголосило, що відповідальність за скоєне несе не лише військове керівництво, а й ті, хто його підтримує

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії у Вільнюсі через ракетну атаку по Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя», – йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідальність за скоєне несе не лише безпосереднє військове керівництво, а й усі, хто працює на режим Кремля.

«Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим Кремля, в тому числі російські дипломати», – зазначає МЗС Литви.

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, Щоденні удари Російської Федерації по українських містах мають трагічні наслідки. Президент Володимир Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за цю війну найвищу ціну.

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Теги: Литва Суми посол

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