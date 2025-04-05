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Удар по Кривому Рогу, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по Кривому Рогу, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 5 квітня
фото з відкритих джерел

Цієї ночі у Росії під атакою дронів перебували промислові об'єкти

У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи, Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи, черговий російський удар БпЛА по Кривому Рогу, вибухова ніч в Росії, вибухи в Києві.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Кривий Ріг

У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Російські війська завдали балістичного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Внаслідок ворожого удару загинули 18 осіб, серед яких дев'ять дітей. Поранено понад 60 людей, включно з дітьми.

Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​

Росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М» з касетним боєприпасом, який вибухнув у повітрі над житловим масивом, що спричинило значні жертви серед цивільних. ​

Атака дронів на місто

Увечері 4 квітня російські терористи завдали удару по Кривому Рогу ударними дронами. Виникли пожежі у чотирьох місцях влучань шахедів. Вогонь охопив будинки та інфраструктуру.

Внаслідок атаки «шахедів» загинула літня жінка. Вона згоріла у приватному будинку, куди влучив «шахед». До семи людей зросла кількість постраждалих.

Також в одному з районів міста через удар перебиті рейки та контактна мережа, не ходитимуть декілька трамваїв. 

Вибухова ніч у Росії

У ніч на 5 квітня у Чапаєвську Самарської області прогриміли вибухи. Зазначається, що орієнтовно з третьої години ночі у регіоні було чутно вибухи. За попередніми даними, дрони атакували промисловий об'єкт. Там виникла пожежа.

Цієї ночі у російському дрони атакували завод з виробництва оптоволокна.

Повідомляється, що близько другої ночі мешканці почули вибухи та звуки дронів, що пролітали над містом. Згодом вони побачили, як дрони поцілили по оптоколоконному заводу.

Через влучання виникла пожежа. 

Падіння уламків БпЛА у Києві

У ніч проти 5 квітня російські війська запустили ударні дрони по Києву. Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі зафіксовано займання. На місці працюють пожежники.

Роботи з гасіння завершено. Пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих відсутня.

Нові деталі угоди про рідкоземи

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну. 

Бессент розповів, що економічна угода є частиною мирного плану Трампа. Вона має на меті зміцнити партнерство між США та Україною та продемонструвати американському суспільству, що США мають економічну зацікавленість у підтримці України, а не просто надають «величезні гранти».

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Теги: міністр Кривий Ріг завод жінка харчування корисні копалини

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