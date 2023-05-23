Усім штраф: Росія змушує операторів зв'язку стежити за громадянами

У Держдумі вважають, що стеження за користувачами, нібито, необхідне для запобігання терактам та розслідування злочинів

Операторів зв'язку почнуть штрафувати за відмову брати участь у стеженні за росіянами. Держдума Росії ухвалила закон про оборотні штрафи для операторів, які не встановили на своїх мережах системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ). Документ був схвалений у остаточному, третьому читанні. Про це пишуть росЗМІ.

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За перше порушення штраф становитиме 0,001-0,003% від річного виторгу оператора, за повторне – 0,01-0,03% від нього. В обох випадках сума стягнення не може бути меншою за 1 млн рублів (460,5 тис. грн за курсом НБУ). Закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Встановлення СОРМ згідно із «законом Ярової» стало обов'язковим для операторів з 1 липня 2018 року. Вони повинні зберігати інтернет-трафік, телефонні розмови та електронні повідомлення користувачів, у тому числі зображення та відеозаписи від 30 днів до півроку. Доступ до цих даних може отримати ФСБ.

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У Роскомнагляді зазначали, що стеження за користувачами нібитонеобхідне для запобігання терактам та розслідування злочинів. Те саме говорили в Мінцифри, наголошуючи, що «у питанні безпеки компромісів бути не може».

Через технічні та фінансові труднощі, пов'язані з запровадженням СОРМ, оператори часто уникали їх установки. Наприклад, їм було вигідніше добровільно припинити ліцензію та отримати нову, через що впровадження СОРМ можна було відкласти.

У зв'язку з цим до Держдуми внесли законопроект, який підвищує мито за видачу телеком-ліцензії в 133 рази – до 1 млн рублів (460,5 тис. грн за курсом НБУ) Депутати вже ухвалили його в першому читанні.

Для компанії, яка тільки-но вийшла на ринок і ще не почала заробляти, витрати на обладнання для стеження за трафіком користувачів дуже відчутні, зазначав голова Асоціації телекомунікаційних операторів Олексій Леонтьєв. За його словами, вартість встановлення СОРМ «приблизно дорівнює річній виручці невеликого оператора».

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Нагадаємо, з 1 липня 2018 року в Росії вступила в силу найбільш обговорювана частина закону депутата російської Держаної Думи Ірини Ярової – оператори зв'язку та сервіси повинні зберігати дані і надавати спецслужбам за запитом. «Закон Ярової» зачіпає всіх організаторів зберігання інформації у Росії. Сервіс за законом повинен повідомити владу РФ про те, що він таким є, але є ще й примусовий порядок включення до реєстру: спеціальне відомство Роскомнагляд під загрозою блокування і на підставі запиту силовиків просить надіслати інформацію протягом п'яти днів.