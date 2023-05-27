У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників
Охоплена вогнем покрівля виробничої будівлі обвалилася
Меблева фабрика «Свобода» спалахнула ввечері 27 травня в Рибінську Ярославської області. Пожежа охопила площу в1,5 тисячі квадратних метрів. Про це повідомили у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій.
«Перші пожежно-рятувальні підрозділи, що прибули на місце події, встановили – горить покрівля виробничої будівлі», – зазначили у відомстві.
Згодом охоплена вогнем покрівля обвалилася.
Попередньо, постраждалих немає. Вогонь гасять 60 рятувальників та 21 одиниця техніки. За останніми даними, пожежу вдалося локалізувати.
Нагадаємо, 26 травня у російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на складі з пряжею.
Також у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа. Загоряння зафіксували на одному з балконів.
Крім того, нещодавно в Тольятті Самарської області сталася пожежа в фарбувальному цеху підприємства.
Також повідомлялося, що у місті Дятьково Брянської області горів склад на одному із заводів.
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