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У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників
У Рибінську загорілася меблева фабрика
фото з відкритих джерел

Охоплена вогнем покрівля виробничої будівлі обвалилася

Меблева фабрика «Свобода» спалахнула ввечері 27 травня в Рибінську Ярославської області. Пожежа охопила площу в1,5 тисячі квадратних метрів.  Про це повідомили у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій.

«Перші пожежно-рятувальні підрозділи, що прибули на місце події, встановили – горить покрівля виробничої будівлі», – зазначили у відомстві.

Згодом охоплена вогнем покрівля обвалилася.

Попередньо, постраждалих немає. Вогонь гасять 60 рятувальників та 21 одиниця техніки. За останніми даними, пожежу вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 26 травня у російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на складі з пряжею.

Також у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа. Загоряння зафіксували на одному з балконів.

Крім того, нещодавно в Тольятті Самарської області сталася пожежа в фарбувальному цеху підприємства.

Також повідомлялося, що у місті Дятьково Брянської області горів склад на одному із заводів.

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Теги: пожежа Маріуполь росія Свобода

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