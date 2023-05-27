У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників

Охоплена вогнем покрівля виробничої будівлі обвалилася

Меблева фабрика «Свобода» спалахнула ввечері 27 травня в Рибінську Ярославської області. Пожежа охопила площу в1,5 тисячі квадратних метрів. Про це повідомили у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перші пожежно-рятувальні підрозділи, що прибули на місце події, встановили – горить покрівля виробничої будівлі», – зазначили у відомстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом охоплена вогнем покрівля обвалилася.

Попередньо, постраждалих немає. Вогонь гасять 60 рятувальників та 21 одиниця техніки. За останніми даними, пожежу вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 26 травня у російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на складі з пряжею.

Також у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа. Загоряння зафіксували на одному з балконів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, нещодавно в Тольятті Самарської області сталася пожежа в фарбувальному цеху підприємства.

Також повідомлялося, що у місті Дятьково Брянської області горів склад на одному із заводів.