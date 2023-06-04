Польща не продовжуватиме візи та посвідки деяким українцям. Три способи легально залишитись

Польща скасовує автоматичне продовження віз і посвідок

Українці мають до 24 серпня 2023 року отримати нові документи для легалізації або виїхати за межі Польщі. Про це пише ресурс Visit Ukraine.

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З 1 липня 2023 року уряд Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози Covid-19. Таке рішення тягне за собою зміни у певних законодавчих актах країни. Таким чином буде скасована процедура автоматичного продовження візи та посвідки на постійне проживання для іноземців по завершенні терміну дії їх документів.

Ще з початку березня 2020 року у Польщі діє норма, згідно з якою термін дії національних віз та посвідок на проживання має бути продовжений автоматично. Таке рішення було прийнято у звʼязку з пандемією Covid-19. Завдяки цьому іноземці, зокрема і українці, мали право залишитись у Польщі навіть на підставі протермінованого дозволу чи візи.

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Якщо рішення буде остаточно прийнято владою Польщі, то українці, які мають протермінований дозвіл на проживання в Польщі повинні будуть до 24 серпня 2023 року отримати нові документи для легалізації або виїхати за межі країни. Водночас ресурс пояснює, що українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення та отримали в країні статус Pesel Ukr ці зміни не торкнуться.

Легалізувати своє проживання у Польщі до 24 серпня 2023 року іноземці можуть трьома способами:

• оформити посвідку на тимчасове проживання;

• отримати візу;

• виїхати за межі Шенгенської зони на 90 днів та повернутись у Польщу на підставі безвізу.

У Польщі з'явилася можливість отримати візу без виїзду до України. Процедура проводиться через довірену особу, однак віза вважається не дійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. У паспорті українця має бути печатка в'їзду до Польщі. Експерти зазначають, що нині ажіотаж щодо подачі документів на посвідки на тимчасове проживання у Польщі відсутній.